Reningelst stapt door de cafégeschiedenis: “Met een biertje in de hand leuke herinneringen ophalen”

Op donderdag 17 november neemt Pascal Vandelannoote je mee op een reis door de rijke herberg- en cafégeschiedenis van Reningelst. De lezing wordt georganiseerd door bierclub Zoetendaal en vindt plaats in OC Rookop om 19.30 uur en is ondertussen helemaal uitverkocht. Op donderdag 23 februari is er nog een kans om aanwezig te zijn.

De lezing vindt plaats rond het thema ‘Op stap doorheen de rijke cafégeschiedenis van Reningelst’. “In deze lezing neemt Pascal Vandelannoote ons mee op een reis doorheen de rijke herberg- en cafégeschiedenis van het dorp”, klinkt het bij voorzitter Bart Decrock van bierclub Zoetendaal in Reningelst. “Het bouwt verder op de fotoreportage die tijdens ons bierfestival was. Daarover was er duidelijk veel interesse en daarom hebben we Pascal gevraagd om een lezing hier rond te brengen. Hij baseerde zich hiervoor op het werk van Herman Houwen van de Heemkundige Kring Aan de Schreve dat midden de jaren 90 voltooid werd.”

In de periode 1600 tot nu werden een 65-tal cafés geïdentificeerd, met een piek van 47 tijdens en net na WO I. Het dorp bood onderdak aan vluchtelingen en geallieerden waardoor het dorp op zijn piek 70.000 mensen telde en de cafés er de kop opstaken, soms met opmerkelijke namen zoals In de Paddebroek, het Speelhol of De Schaapstal. “Pascal zocht voor elke café uniek fotomateriaal, documenten en anekdotes die linken aan die cafés. Met een lekker biertje in de hand zullen we samen leuke herinneringen ophalen over de goeie oude tijd.”

De lezing van donderdag 17 november is ondertussen volledig uitverkocht, maar een bijkomende datum werd gevonden op donderdag 23 februari. De toegang bedraagt 5 euro, inclusief consumptie. Inschrijven gebeurt via bczoetendaal@gmail.com of 0498/03 57 36 (Bart Decrock).