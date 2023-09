Reninge herdenkt honderd jaar heropbouw Sint-Rictrudiskerk: “De deur van het tabernakel werd gered uit de verwoestende vlammen”

Reninge viert op zondag 1 oktober de inwijding van de heropgebouwde Sint-Rictrudiskerk, nu honderd jaar geleden. De kerk werd tijdens de Eerste Wereldoorlog volledig vernield. Centraal tijdens de viering staat een tabernakeldeurtje dat Kapitein-commandant Louis Lemercier op 9 maart 1915 redde uit het brandende gebouw.

Tijdens WO I lag Reninge nagenoeg aan de frontlijn. Buurgemeente Noordschote werd met de grond gelijkgemaakt, maar ook Reninge kreeg het zwaar te verduren. De vernielingen vonden vooral plaats in 1914-15 tijdens de gevechten aan de Drie Grachten, Steenstraete, Luzerne en Zuidschote. Maar liefst 278 van de 396 huizen in Reninge liepen onherstelbare schade op.

Uit vlammen gered

Op 9 maart 1915 geraakte de kerk zwaar beschadigd door hevige bombardementen en inslaande schrapnels, waarna de kerk in brand vloog. “Kapitein-commandant Louis Lemercier, die de leiding had over een artilleriebatterij in Reninge, was die dag in het dorp aanwezig”, zegt Annie Mooren van de Kerkfabriek Reninge. “Hij redde toen de deur van het tabernakel uit de verwoestende vlammen.”

Na de oorlog herrees de Sint-Rictrudiskerk, vernoemd naar de eerste abdis van de benedictijnerabdij van Marchiennes, als een feniks uit haar as. De wederopbouw gebeurde door de aannemers Reychler en Cambier uit Eeklo op basis van een ontwerp van de architecten Charles Pil en Henri Carbon uit Oostende. In september 1923 werd de kerk opnieuw officieel in gebruik genomen in haar volle grandeur van weleer. De kerk is sinds 1974 een beschermd monument en sinds 2009 bouwkundig erfgoed.

“We brengen hulde aan familie Lemercier, die dit stukje erfgoed terugbracht”

Louis Lemercier bouwde daarna een briljante militaire carrière uit. In 1916 werd hij benoemd tot ridder in de Leopoldsorde en in 1931 kreeg hij de rang van Generaal-Majoor. Na zijn pensionering in 1935 werd hij aangesteld tot Militair Gouverneur van Brabant. Van 1940 tot 1944 was hij als Belgisch Hoge Commissaris in Privas in Frankrijk belast met de opdracht om de Belgische vluchtelingen te helpen en hun repatriëring voor te bereiden. Na de bevrijding nam hij zijn functie van Militair Gouverneur van Brabant terug op.

De vernielde Sint-Rictrudiskerk tijdens de Eerste Wereldoorlog. © Westhoek Verbeeldt

“In die hoedanigheid droeg Louis Lemercier de deur van het tabernakel (een versierd kastje waarin de hosties worden bewaard, red.) over aan zijn zoon Paul”, gaat Annie Mooren verder. “Het was de uitdrukkelijke wens van Paul Lemercier om het tabernakeldeurtje terug te brengen naar de plaats van oorsprong. Op 29 april 2021 bracht Benoit Lermercier de wens van zijn vader Paul in vervulling en kwam hij samen met zijn echtgenote Marie-Claire naar Reninge om het tabernakeldeurtje aan de Kerkfabriek van Reninge te schenken. Door de toen geldende coronamaatregelen kon er op dat moment echter geen plechtigheid plaatsvinden.”

Stukje erfgoed

Maar uitstel is geen afstel. Zondag 1 oktober wordt voor de Kerkfabriek van Reninge en per uitbreiding het hele dorp een heugelijke dag. “Dan viert onze parochie immers de honderdste verjaardag van de wijding na de wederopbouw van onze statige Sint-Rictrudiskerk”, zegt Annie Mooren. “Het grondig gerestaureerde tabernakeldeurtje, een markant kunstobject, zetten we die dag extra in de kijker tijdens een speciale plechtigheid. We zullen op gepaste wijze ook onze dank betuigen aan de familie Lemercier die dit stukje erfgoed terugbracht naar Reninge.”

Receptie en expo

De feestelijke dag start om 10.30 uur met een plechtige eucharistieviering in de Sint-Rictrudiskerk. “Aansluitend biedt de kerkfabriek alle aanwezigen een receptie aan in het nabijgelegen ontmoetingscentrum Oud Gemeentehuis”, besluit Annie Mooren. “Tezelfdertijd loopt er ook een bescheiden expositie met foto’s, tekstmateriaal en beelden van onze kerk vóór, tijdens en na de Groote Oorlog.”