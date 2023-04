René Van Overtfeldt viert 101ste verjaardag met familie

De Kortrijkse René Van Overtfeldt werd in de bloemetjes gezet voor zijn 101ste verjaardag in woonzorgcentrum Ten Olme in de Langemeersstraat. Hij vierde samen met zijn familie.

René werd geboren op 3 april 1922, en vierde dus onlangs zijn 101ste verjaardag. Schepen van Burgerzaken Stephanie Demeyer (Team Burgemeester) overhandigde hem een mooi boeket bloemen en een mandje met Kortrijkse delicatessen.

“Tijdens zijn leven zag René acht pausen, vijf koningen, dertig eerste ministers en vijftien Kortrijkse burgemeesters de revue passeren”, zegt schepen Demeyer. René zag het levenslicht in Waregem, als vierde van zes kinderen. Hij werkte 41 jaar bij Barco en schopte het daar tot directieafgevaardigde. Hij leerde er zijn vrouw Godelieve kennen en was er heel graag gezien. Hun huwelijk werd gezegend met twee kinderen: Geert en Josiane. Daarna kwam kleinkind Lynn en samen met haar man Cédric zorgde zij voor drie achterkleinkinderen: Femke, Céleste en Ceryl. (Peter van Herzeele/JVGK)