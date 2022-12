Renaat Vermeersch in de prijzen met Katelijnenhof: “De Horeca Awards maken wel iets los”

Renaat Vermeersch van het Katelijnenhof in Beveren haalt niet vaak de media. Nochtans vielen Renaat en zijn horecazaak enkele weken geleden twee keer in de prijzen op de Belgische Horeca Awards. Hoog tijd dus om Renaat eens uitgebreid voor te stellen.

Jij draait al een tijdje mee in de horecawereld?

Renaat Vermeersch: Toch al zo’n dertig jaar hier in Beveren, ja. Toen ik begon met de feestzaal waren er in Beveren zeven feestzalen: d’Oude Smisse, Riethof, Bourgondisch Kruis, Paviljoen, Landhuis, Strohof en Katelijnenhof. Er zijn er zes van de zeven gestopt of ze hebben een andere, al dan niet horeca, bestemming gekregen.”

Je feestzaal was een logische verderzetting van een familiezaak?

“Logisch zou ik het niet noemen. Mijn pa had een broeierij en mijn ma had daarbij een dorpswinkel met textiel, groenten en fruit. Mijn pa is 38 jaar geleden gestorven: er was een grote brand in de broeierij geweest en die klap is hij eigenlijk nooit te boven gekomen. Mijn ma bleef alleen over en ze veranderde de dorpswinkel in een café. Zij kon niet concurreren met de grootwarenhuizen die het dorps- en stadsbeeld begonnen te bepalen. Ze vertelde vaak dat zij haar producten niet kon aankopen aan de prijs waaraan de grootwarenhuizen ze verkochten. Ik studeerde in Ter Duinen, maar ik wilde zeker het café niet overnemen. Dat is een stiel apart en dat zou zeker niet mijn ding geweest zijn.”

Je bent best trots dat je oud-leerling bent van Hotelschool Ter Duinen?

“Absoluut. Als we op restaurant gaan, kijk ik altijd als er een bord van Ter Duinen aan de muur hangt. Dan weet je dat je er goed zit en niet kunt missen (lacht). Piet Huysentruyt en Peter Goossens waren enkele jaren ouder en zag ik regelmatig op school.”

Je deed eerst een beetje ervaring op vooraleer je het Katelijnenhof transformeerde in een feestzaal?

“Ik was onder meer verantwoordelijk voor het hotelmanagement van een Brussels hotel en ik deed er de shift tussen elf uur ’s avonds en zeven uur ’s morgens. Ik heb daar in zes maanden meer geleerd dan in 30 jaar Kapelhoek (lacht)! Het hotel had 134 kamers, maar we boekten iedere dag 144 kamers. De regel was dat er toch iedere nacht tien gasten niet opdaagden. Maar als iedereen wel kwam, was het alle hens aan dek. Dan moesten we bij bevriende hoteliers kijken of zij nog kamers vrij hadden. Dat was dus vaak overal rondbellen en die gasten soms met een taxi naar een ander hotel brengen.”

Dan was de uitbouw van het Katelijnenhof enkele jaren later een veel betere keuze?

“Oh ja, ik kreeg een mooie work-life balance. Ik heb mijn kinderen zien opgroeien, heb samen met mijn gezin kunnen profiteren van het familieleven. Het Katelijnenhof is een 100 procent feestzaal, geen gewoon restaurant. Als er geen reservaties zijn, zijn we ook vrij.”

En na dertig jaar wordt het Katelijnenhof genomineerd voor twee Belgische Horeca Awards?

“Fantastisch toch? Men had mij al enkele keren gevraagd om deel te nemen, maar ik hield de boot altijd een beetje af. Tot nu. In de categorie ‘Klantvriendelijkste Feestzaal’ werden we derde en we wonnen zelfs de all-over award voor ‘Beste Inzet’. Aan die verkiezing gingen enkele bezoekjes vooraf, was er ook een mystery call voor een reservatie en speelden de vele reviews een rol. Volgens de voorzitter van de jury waren ze vooral onder de indruk van mijn website.”

Uniek in Vlaanderen?

“Zeg maar gerust uniek in België. Via de website kun je tot in detail berekenen hoeveel je feest zal kosten. Je bepaalt zelf welke hapjes, dranken, gerechten je wenst en de prijs komt er meteen bij. Geen verrassingen dus, je ziet meteen wat je zult betalen.”

“En het feest zelf is uitstekend georganiseerd en onze medewerkers gaan altijd met de glimlach tot het uiterste. Wij zorgen trouwens ook dat onze medewerkers een goed loon krijgen en hebben eveneens oog voor een goede work-life balance bij hen.”

Maar naast feestzaaluitbater ben je ook leerkracht?

“Inderdaad, ik ben veelzijdig (lacht). Ik ben al vele jaren leerkracht Koken en nu ook ICT-medewerker in de hotelschool van Aalst. Het is een ideale combinatie: in het begin van de week lesgeven en de tweede helft van de week het Katelijnenhof.”

Het Katelijnenhof en zijn patron Renaat halen niet zo vaak de pers. Hoe komt dat?

“Ik heb er geen idee van. Komt het omdat wij misschien op de Kapelhoek liggen en dit een beetje ver van Roeselare centrum ligt? Ik weet het niet. Maar de Horeca Awards maken wel iets los, want De Weekbode heeft het opgepikt en ik kom met een groot interview in jullie krant.”

Waar vinden we Renaat Vermeersch binnen tien jaar?

“Hopelijk in Honolulu (lacht). Ik zal het dan wel iets kalmer aan doen. En misschien nog altijd camping Sonja organiseren. Dat is een vakantieweek op een camping in Berlare waar alleen mannen en hun kinderen toegelaten zijn. Dat is echt fantastisch.”