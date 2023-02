Relatietherapeute Estelle viert Valentijn bewust niét: “Het mooiste cadeau aan je partner is je tijd”

Met twee collega’s richtte Estelle groepspraktijk Contour op. Die vind je sinds 2019 op de hoek van de Paleisstraat en de Hendrik Beyaertstraat. “In een groepspraktijk kunnen verschillende psychotherapeuten en psychologen samenwerken en hun expertise met elkaar delen via teamoverleg en intervisie. Omdat er veel vraag is naar therapie, groeide ons team intussen uit tot 14 medewerkers.” Elke collega werkt daarenboven vanuit een specifiek therapeutisch kader. “Mijn werkdomein is voornamelijk individuele therapie voor (jong)volwassenen en relatietherapie”, vertelt Estelle Delbart.

Estelle is altijd al geïnteresseerd geweest in psychologie en therapie. “Wat er tussen mensen gebeurt, hoe ze denken en dingen beleven, vind ik heel boeiend. Vanuit die interesse volgde een logische studiekeuze. Mijn belangstelling voor menselijke interactie en uitwisseling leidde tot een specialisatie in relatietherapie. Ik had het geluk dat dit ook werd aangeboden op mijn stageplaats, waardoor ik er kennis mee kon maken.”

Terwijl liefde wordt gevierd in de periode rond Valentijn, merkt Estelle dat er meer mensen een relatietherapeut opzoeken na de zomermaanden of eindejaarsperiode. “Mensen maken dan soms de balans op en blikken terug of kijken vooruit. Ze brengen in die periodes ook meer tijd samen door en dat zorgt soms voor meer botsingen”, aldus Estelle.

Therapie is vertalen

De thema’s die het meest aan bod komen tijdens relatietherapie zijn communicatie en het verschil tussen hoe zaken bedoeld worden en hoe ze bij de andere persoon overkomen. “Daarnaast komt het gebrek aan waardering ook vaak aan bod. Mensen kunnen het gevoel missen gewaardeerd te worden voor hun inzet in de relatie. Of mensen hebben het gevoel dat de zelf veel meer moeite doen voor de relatie dan hun partner.”

“Een ander vaak voorkomend thema is dat beiden hetzelfde willen – bijvoorbeeld het beste voor hun kinderen – maar verschillende ideeën hebben over hoe dat concreet moet. Dan zoeken we in therapie naar een gemeenschappelijk idee waar beiden zich kunnen in vinden.”

“Mijn voornaamste doel in het begin van het proces als relatietherapeut is vertalen. Want goede bedoelingen raken vaak ondergesneeuwd in verwijten waardoor het moeilijk is om te luisteren naar wat je partner eigenlijk echt wil zeggen. Ik help mensen dingen anders verwoorden en van een andere kant bekijken.”

Tips voor Valentijn?

Wanneer ik Estelle vraag naar enkele relatietips, blijkt het antwoord helaas niet zo eenvoudig. “Vaak gaat het om een proces en onvergelijkbare situaties. Als je naar een relatietherapeut komt, heb je meestal zelf al veel geprobeerd door na te denken of te praten. Mocht er dus een pasklaar antwoord bestaan, dan hadden mensen dat wel al zelf gevonden. Door gesprekken met een derde, neutrale partij, kan je voorkomen om steeds in dezelfde patronen terecht te komen.”

“Iedereen heeft andere verwachtingen op Valentijn. Het is dan ook belangrijk ze uit te spreken, want daar loopt het soms mis”

“Vaak spreek je veel sneller uit wat er je niet aanstaat bij je partner dan wat wel (lacht). Of mensen gaan ervan uit dat ze hun appreciatie of verwachtingen niet hoeven uit te spreken, dat de ander dat wel weet. Als we daar in therapie bij stilstaan, merk je dat dit toch niet zo duidelijk is voor de ander. Daarbij, ook al weet de ander het wel, het doet altijd deugd om het nog eens te horen.”

Estelle en haar partner vieren Valentijn niet. Ze proberen wel regelmatig de tijd te nemen om de relatie voorop te zetten, maar dat is meestal niet op Valentijn. Estelle ziet het eerder als een algemene mindset om de mooie momenten ten volle samen te beleven, ongeacht een specifieke dag. “Iedereen heeft andere verwachtingen op Valentijn. Het is dan ook belangrijk ze uit te spreken, want soms kan het daar mislopen. Jouw partner kan niet altijd weten wat je wil. Het is een misvatting dat de ander wel weet hoe je je voelt of wat je nodig hebt.”

Estelle geeft als tip om op voorhand af te stemmen wat Valentijn voor jullie betekent. “Voor sommigen voelt een boeket bloemen al geforceerd terwijl anderen een romantisch avondje uit verwachten met alles erop en eraan. Vooral de betekenis achter de attenties is uiteindelijk belangrijk. Het mooiste cadeau dat je kan geven is tijd om samen te zijn. Die hoeft niet groots ingevuld te worden. Soms kan je met kleine, simpele dingen of een gebaar de verbondenheid tussen jullie versterken of opnieuw aanwakkeren”, besluit Estelle.