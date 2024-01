Relatief rustige oudejaarsnacht in West-Vlaanderen: “Verbod op vuurwerk is moeilijk te handhaven”

In West-Vlaanderen blikken de politiezones terug op een relatief rustige oudejaarsnacht. In alle zones waar vuurwerk verboden was, kreeg de politie tientallen meldingen binnen. “Maar het is niet evident om inbreuken vast te stellen”, klinkt het.

In de regio Oostende waren er 88 interventies door de politie voor opstootjes of moeilijkheden met feestvierders. In de uitgaansbuurt en voor de lichtshow, die het traditionele vuurwerk moest vervangen, was veel volk op de been. “Maar grote moeilijkheden bleven uit”, aldus de woordvoerder van politiezone Oostende.

“In de loop van de nacht werden zeven personen bestuurlijk opgesloten voor het verstoren van de openbare orde. Er waren een dertigtal tussenkomsten na meldingen over vuurwerk of bommetjes. In twee gevallen werd vuurwerk in beslag genomen en in één geval stelde de politie een GAS-pv op.” Ter hoogte van het Leopold I-plein belandde een bestuurder omstreeks 4.30 uur met zijn wagen tegen een elektriciteitskast. Niemand raakte gewond.

Geen inbreuken kunnen vaststellen

De stad Kortrijk besloot vlak voor het weekend om vuurwerk te verbieden door de slechte weersomstandigheden, maar de politie van zone Vlas (Kortrijk ,Kuurne, Lendelede) kreeg toch 29 meldingen van vuurwerk. “Het is echter zeer moeilijk om te controleren vanwaar het vuurwerk komt, dus konden we geen inbreuken vaststellen”, aldus Thomas Detavernier van pz Vlas.

“Er waren ook vijf meldingen van weggelopen dieren, vermoedelijk door het vuurwerk.” Verder werden drie personen bestuurlijk aangehouden, werd een pv opgesteld voor een vechtpartij en waren er drie verkeersongevallen waarbij de bestuurder telkens geïntoxiceerd was. In Heule raakte een iemand gewond toen een wagen in een gracht belandde. Er waren ook twee inbraken.

In de volledige politiezone RIHO (Roeselare, Ingelmunster, Hooglede) gold een vuurwerkverbod, maar er waren toch een 22-tal meldingen van vuurwerk. “We konden echter geen inbreuken vaststellen”, aldus Carl Vyncke van de zone. “Tussen 20 uur ‘s avonds en 6 uur ‘s morgens kregen onze ploegen zo’n 77 oproepen, onder andere voor verstoring van de openbare orde en geluidsoverlast. Er waren ook twee ongevallen met stoffelijke schade.”

Geen incidenten

Ook in de politiezone Ieper gold een verbod op vuurwerk door het slechte weer en de harde wind en ook daar liepen bij de politie verschillende meldingen binnen over feestvierders die toch vuurwerk afstaken. Maar behalve enkele klachten over geluidsoverlast en kleine vechtpartijen bleef het vrij rustig.

In Brugge was er geen algemeen vuurwerkverbod afgekondigd wegens niet handhaafbaar, maar de overgang van oud naar nieuw verliep eveneens rustig zonder noemenswaarigde incidenten.