Rekkemse komediant Nicolas Bauwens schrijft liedje over cyberpesten

Cyberbullies, pestkoppen en internettrollen krijgen er een tegenstander van formaat bij. Nicolas Bauwens (37), de Rekkemse komediant, trekt in zijn meest recente liedje fel van leer tegen het kwaad van deze tijd. “Het zijn mensen die hun eigen leegte vullen met het spuwen van bagger op een ander en die moeten echt niet worden gespaard”, lacht hij vanachter zijn camera.

Dat online pesters een rasechte plaag zijn geworden, is zo ongeveer gelijk aan het instampen van een open deur. Het volstaat om sociale media of mediawebsites te doorbladeren en het duurt niet lang alvorens men de meest gemene commentaren tegen het lijf loopt. Meer dan voldoende redenen dus voor het enfant terrible van het Vlaamse volkslied om in zijn pen te kruipen en die mensen van antwoord te dienen. Met ‘Smeerlappen’ heeft Nicolas een duidelijke boodschap voor al zij die zich oppermachtig voelen aan het klavier van hun smartphone of computer.

“Iedereen op het internet krijgt ermee te maken, het maakt niet uit hoe je het wereldwijde web gebruikt”, klinkt het. “Je leest een artikel in een digitale krant en vaak overheersen de lezerscommentaren de daadwerkelijke inhoud. De meest gruwelijke, beledigende en ronduit krapuleuze commentaren volgen elkaar op en die mensen gaan steeds maar verder en verder. Het internet is een anonieme plaats en dus is het voor dat soort mensen een ideale gelegenheid om zich van hun meest marginale kant te laten zien.”

Internetpesters

De artiest kreeg er zelf ook al mee te maken zo blijkt. “Plots begon een tweetal mensen mij permanent te beledigen op sociale media”, gaat hij verder. “Opmerkingen van de soort ‘zoek u een echte job’ of ‘dat trekt op niets’ waren legio. Dat waren mensen die ik totaal niet kende en nog nooit had gezien, maar ze hadden per toeval mijn profiel uitgekozen om zich even volledig te laten gaan. Of ik er zeker van ben dat het onbekenden waren? Tja, iemand die me ooit in het echt heeft gezien weet dat ik een job heb en dat die grappige liedjes een uit de hand gelopen hobby zijn. Als volwassen mens kun je dat allemaal al iets sneller gaan plaatsen, maar ook kinderen krijgen er volop mee te maken en die hebben heel wat meer problemen met dergelijke kritiek. Als ze zich al niet goed in hun vel voelen, dan is dat meestal voldoende om hen volledig over de rand te duwen en als maatschappij mogen we dat niet langer tolereren.”

Als een rasechte Don Quichote scherpte Nicolas zijn pen, nam hij zijn piano erbij en toverde hij een grappig liedje tevoorschijn met een erg duidelijke boodschap. “’Smeerlappen!’ De titel kan niet duidelijker zijn”, lacht hij. “Die internetpesters, trollen zeg maar, bewijzen in het dagelijkse leven helemaal niets en zijn gefrustreerd door iedereen die dat wel doet. Het is voor hen het excuus om hun wangedrag goed te praten. In mijn meest recente werk steek ik volop de draak met die mensen en haal ik hen ongegeneerd door de mangel. Is het een muzikaal meesterwerk? Waarschijnlijk niet, maar het is wel grappig en duidelijk en dat is uiteindelijk het enige wat van belang is.”

Repertoire

De komiek is geen onbekende in de wereld van de gedurfde sketches. Meer dan eens pakte hij uit met parodieën op onderwerpen die vaak onbespreekbaar zijn en keer op keer wist hij het verhaal van grappige toetsen te voorzien. Zijn repertoire, ondertussen reeds meer dan 50 titels, is gratis te zien via Facebook of YouTube.