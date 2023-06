Rekkem viert halve eeuw E17 met zoektocht

De E17 viert feest. Eén van de drukste autosnelwegen van het land wordt 50 jaar oud en dat gaat vooral in Rekkem niet onopgemerkt voorbij. Het dorp werd 5 decennia geleden hevig beïnvloed door de komst van de belangrijke verkeersader en wil die verjaardag herdenken met een originele zoektocht.

“Vroeger waren het velden, akkers en een boerderij waar koppeltjes gingen om te vrijen!” Eric Vanthournout, volbloed Rekkemnaar, herinnert zich de komst van de autosnelweg alsof het de dag van gisteren was. “Zoals die keer dat we met de auto van mijn ouders gingen rijden op het stuk dat er toen pas lag. In de beginjaren van de E17 ging de autosnelweg trouwens enkel tot in Kortrijk. Het is bijna onmogelijk in te beelden de dag van vandaag, als je weet dat hij tot in Nederland doorloopt.”

Zoektocht

Erfgoedplatform Zuidwest besloot om rond het 50-jarig bestaan een project uit te werken, een initiatief dat bij Eric niet in dovemansoren viel. Hij verzamelde prompt enkele Rekkemse verenigingen om een heuse zoektocht op poten te zetten. “Tijdens een wandeling van 11 kilometer ga je langs, over en zelfs onder de E17 en moet je verschillende vragen oplossen. De komst van de autosnelweg heeft het leven hier grondig aangepast dus kunnen we gerust stellen dat het de geschiedenis van Rekkem mee heeft helpen bepalen. Wie deelneemt aan de zoektocht maakt kans op één van de mooie prijzen uit de prijzenpot met een waarde van 1.000 euro. Die kwam tot stand dankzij een samenwerking met de lokale handelaars.”

De zoektocht loopt van 1 juli tot en met 31 augustus. Meer dan 2.000 boekjes zullen hiervoor in de brievenbussen worden bedeeld.