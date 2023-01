Rekhofbewoners vierden het nieuwe jaar

Zondag vierden de bewoners van het Rekhof, het straatje tussen de Ieperstraat en Deken De Bolaan, hun jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst. Dat mochten ze doen in de gebouwen van de Secundaire Freinetschool en Go! Basisschool De Ster.

“Ondanks het feit dat onze straat slechts een goede vijftig bewoners telt, hebben we jaarlijks een zomerstraatfeest en een Nieuwjaarsdrink. Voor dat eerste stelde De Klimrank ons vorige zomer hun accommodatie ter beschikking. Het was de vierde wintereditie. We startten in 2018, maar omwille van de gekende redenen was er geen uitgave in 2021 en 2022. Ondertussen waren er wel al twaalf zomeredities”, zegt Stefaan Benauwt van het organiserende comité.

“Vuurschalen, wafels, lukken, straffe koffie, chocomelk, bubbels en tripels, alles was voldoende aanwezig. Onze jongste bewoner is 2,5 jaar, de oudste 90”, aldus nog Jean-Pierre Vlaemynck van het comité, dat verder bestaat uit John Verschoren en Luc Crombez.