Reizende fototentoonstelling over inleefreis Palestina in Poperinge

Westhoek Vredeshoek, die vredesorganisaties uit achttien gemeenten uit de Westhoek bundelt, trekt met de fototentoonstelling ‘From the river to the sea: inleefreis Palestina’ langs alle secundaire scholen in de Westhoek. De tentoonstelling bestaat uit twintig foto’s en verhalen van jongeren die in 2022 op inleefreis trokken naar Palestina. De andere vier panelen beschrijven de samenwerking met de Palestijnse organisaties. De tentoonstelling werd opgesteld in Diksmuide en later aan het Museum aan de Ijzer. Sinds maandag 13 maart vind je de tentoonstelling in Bertinus Collectief Poperinge.

“De tentoonstelling kun je vinden op campus 2, het vroegere College, ingang Deken de Bolaan waar de vlag van BCPOP vrolijk waait. Omwille van het slechte weer staat de tentoonstelling binnen opgesteld in de hall van het E-blok, het eerste blok aan je rechterkant. Tijdens de openingsuren van de school mag iedereen gerust eens binnen komen. Wees welkom”, zegt Kristof Christiaen, directeur IT & communicatie, infrastructuur & kwaliteit.

Bovenbouw BCPOP

In augustus 2022 trok Westhoek Vredeshoek met 15 jongeren uit de Westhoek op inleefreis naar de bezette Palestijnse gebieden. De indrukken die ze daar hebben opgedaan en wat ze hebben bijgeleerd over de situatie daar ter plaatse, willen ze graag met zoveel mogelijk mensen delen. Naar aanleiding van deze reis stelden ze een tentoonstelling samen, waarin ze de situatie tussen Israël en Palestina verder duiden, maar ook hun eigen ervaring van het hele gegeven verwerken.

(Lees verder onder de foto.)

De leerkrachten van LMC kiezen een moment om met hun klas langs te komen naar de tentoonstelling. © gf

“We kozen ervoor om deze tentoonstelling naar Poperinge te halen aangezien Vic één van de vijftien jongeren was die deelnam aan de inleefreis naar Palestina. Hij volgt les in het laatste jaar van het Lodewijk Makeblijde College, de bovenbouw van BCPOP. De leerkrachten kiezen zelf een moment om met hun klas langs te komen naar de tentoonstelling, deze informatie sluit heel dicht aan bij de leerinhoud van de vakken geschiedenis, godsdienst en gedragswetenschappen.”

Reizende tentoonstelling

De inleefreis was een samenwerking van enerzijds Tumult, een jeugdorganisatie uit Mechelen die zich inzet op het vreugdevol samenleven van kinderen en jongeren; en anderzijds Westhoek Vredeshoek, een platform die verschillende projecten op poten zette in de Westhoek zoals de stiltecirkels voor vrede en verschillende opdrachten omtrent oorlogsherdenking. De tentoonstelling trekt rond naar verschillende secundaire scholen doorheen de Westhoek. De titel van de tentoonstelling is ‘From the river to the sea: impressions from Palestine’ verwijst naar het oorspronkelijke gebied dat Palestina omvatte, van de Middellandse Zee tot aan de Jordaanrivier. Anderzijds bestaat de tentoonstelling ook uit een presentatie, die gegeven wordt door enkele van onze inleefreizigers.