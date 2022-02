Reinout Van Zandycke (29) uit Roeselare genomineerd voor Managementboek van het jaar

Reinout Van Zandycke (29) is met het boek ‘Nudging & overtuigen’ genomineerd voor het ‘Managementboek van het jaar’. Binnen het grote gamma van boeken best een prestatie. Hij schreef het boek samen met Ciska Wybo. Samen willen ze de mensen wijzen op nudging, een motivatietechniek waarbij mensen subtiel worden gestimuleerd om zich op een gewenste wijze te gedragen. Positief, maar soms ook negatief.

Reinout Van Zandycke (29) is geen groentje als het op boeken schrijven aankomt. Zijn eerste twee boeken handelden over politieke marketing en richtten zich vooral op politici. Het is ook door die politieke marketing dat hij vooral bekendr aakte, maar Reinout en zijn bedrijf Exposure zijn met veel meer bezig. “In het najaar van 2021 bracht ik samen met klinisch psycholoog Ciska Wybo het boek ‘Nudging & overtuigen’ uit. Een boek waar we twee jaar mee bezig geweest zijn. Het eerste boek waarbij ik op een breder publiek dan puur politici kon mikken.”

“Met Exposure zijn we voortdurend bezig met de psychologie van overtuigen en ‘nudging’ is daar een mooi voorbeeld van. Het gebeurt voortdurend, maar we zijn er ons te weinig bewust van. Het komt van to nudge, wat zoveel wil zeggen als iemand een duwtje geven om een bepaalde handeling te stellen. Het kan op een positieve manier, maar ook negatief en de mensen moeten zich daar bewust van zijn. Het is een onderwerp dat me mateloos boeit.”

Beloning

Het boek kreeg alvast positieve reacties, ook door de organisatoren van de verkiezing Managementboek van het jaar. Zij zetten ieder jaar de beste managementboeken in de kijker. Deze week raakte bekend dat ‘Nudging & overtuigen’ genomineerd is voor managementboek van het jaar. “Dat is wel ferm, zeker als je weet hoeveel boeken er ieder jaar uitkomen, voor ons is het een hele eer. Het is de beloning voor twee jaar hard werk. In haar motivering prijst de jury vooral de structuur en het feit dat er heel veel praktische voorbeelden in staan, waar de mensen iets aan hebben. Nudging op zich is nog erg onbekend, dankzij het boek krijg je een beter beeld over hoe je voortdurend beïnvloed wordt.”

“In maart wordt bekendgemaakt wie uiteindelijk de winnaar is. Natuurlijk hoop je stiekem om te winnen, maar ik vind het al absurd om genomineerd te zijn, en dat bedoel ik op een positieve manier”, aldus Reinout. “Of er nog boeken in de pipeline zitten? Ik heb al drie boeken uitgebracht, waarvan twee in 2021. In maart over politieke marketing waarbij ik dieper inga op lokale verkiezingen en de opkomstplicht. In het najaar was er dan dit boek waar ik twee jaar aan gewerkt heb. Ik zit nog boordevol ideeën, maar nu ga ik toch even de tijd nemen voor andere projecten.”