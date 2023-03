Reindert Devlamynck uit Meulebeke wint Wetenschapsbattle met presentatie rond eendenkroos

Reindert Devlamynck, onderzoeker circulaire energie en circulaire economie bij Inagro, won donderdag 23 maart de trofee van helderste wetenschapper van Vlaanderen met zijn presentatie ‘Eten we binnenkort eendenkroos?’. De Wetenschapsbattle van 2023, die plaatsvond in Technopolis, had ‘voeding’ als centrale thema. Een jury van 4.400 lageschoolkinderen koos Reinderts onderzoek als duidelijkste en interessantste van de vijf finalisten.

Wetenschappers die via hun onderzoek bijdragen aan voldoende, gezond, duurzaam en betaalbaar eten op ons bord konden zich kandidaat stellen voor de Wetenschapsbattle. In de voorrondes overtuigde Reindert de organisatie van The Floor is Yours en de leerlingen van de organiserende school met een duidelijke uitleg over zijn onderzoek in een kort geanimeerd filmpje.

De Meulebekenaar stootte door naar de Wetenschapsbattle in Technopolis, waar hij tijdens een wervelende show zijn onderzoek in tien minuten mocht uitleggen. Ongeveer 400 leerlingen kwamen naar Mechelen en 4.000 leerlingen van het eerste tot het zesde leerjaar volgden vanuit hun klas via de livestream. De jury vond Reinderts presentatie grappig, duidelijk en had vooral veel lof over zijn enthousiaste uitleg. Als winnaar kreeg hij een bijzonder mooie trofee én eeuwige roem als winnaar van de achtste editie van de Wetenschapsbattle.

Eten we binnenkort eendenkroos?

Reindert vertelde de kinderen in een goed voorbereide en kindvriendelijke presentatie dat hij ervan overtuigd is dat er voor eendenkroos een mooie toekomst is weggelegd voor menselijke consumptie. “Over twee decennia verwachten we een wereldwijde bevolkingstoename van 1 miljard. Ik zie potentieel in eendenkroos als extra voedingsbron. Eendenkroos, ook gekend als waterlinzen, is de snelst groeiende plant ter wereld, kan je bijna het jaar rond oogsten en bevat veel eiwitten.”

“Toen ik hoorde over de wedstrijd zag ik het als een mooie kans om onze kennis rond de mogelijkheden van eendenkroos als voedingsmiddel ruimer te verspreiden”, vertelt Reindert. Hij vertelde de leerlingen dat hij nu onderzoekt hoe je de plant makkelijkst oogst en in welk voedsel je eendenkroos zou kunnen verwerken. Hij gaf daarbij als voorbeelden hamburgers, spreads, smoothies en kroketten.

Innovatie in de landbouw toegangkelijk maken

“We zijn heel fier op de prestatie van Reindert, maar ook op alle andere onderzoekers binnen Inagro die zich dagelijks inzetten om onze onderzoeksresultaten zo helder mogelijk te vertalen naar bruikbaar advies voor de land- en tuinbouwer”, vertelt Mia Demeulemeester, gedelegeerd bestuurder van Inagro.

Het is Inagro’s missie om innovatie in de land- en tuinbouw toegankelijk te maken en dat doen ze via verschillende kanalen. Inagro verstuurt elke week een nieuwsbrief op maat naar 7.500 landbouwers of mensen actief in de sector. Jaarlijks organiseren ze bijna 200 studiedagen en demonstraties. Daarnaast verspreiden ze hun kennis via sociale media, video’s en persoonlijk advies.

Reindert leerde dankzij de Wetenschapsbattle heel wat bij over hoe hij moeilijke materie op een heldere en aantrekkelijke manier kan uitleggen. “Die verbeterde vaardigheid zal me zeker nog van pas komen bij mijn job in Inagro”, aldus Reindert.