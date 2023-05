Regio Midwest gaat samenwerking aan met Samenlevingsdienst

Regio Midwest en vzw Samenlevingsdienst slaan de handen in elkaar. Via dit engagement zullen alle zestien besturen onder Midwest zich engageren en de Samenlevingsdienst voor jongeren ondersteunen. Dat zijn Ardooie, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Meulebeke, Moorslede, Oostrozebeke, Pittem, Roeselare, Ruiselede, Staden, Tielt, Wielsbeke en Wingene.

Jongeren tussen de 18 en de 25 jaar kunnen zich inschrijven om een samenlevingsdienst te doen. Dat is een programma van 6 maanden waarbij ze zich als vrijwilliger voltijds engageren voor een maatschappelijk project binnen sport, cultuur, welzijn of natuur. Het is de bedoeling om jongeren zo meer zelfvertrouwen te geven, zich nuttig te maken en voelen, samen te werken en te leren uit ervaring.

“Jongeren kunnen bijvoorbeeld meehelpen in een cultureel centrum, kleinschalige landbouw ontdekken, activiteiten leiden in een opvangcentrum voor asielzoekers, in een rusthuis of op een kinderboerderij. Het is een geweldige kans om ervaring op te doen, mensen te ontmoeten, bij te leren, je blik te openen, jezelf te vormen én je toekomst richting te geven.”, zegt Serafine Vanschoenwinkel, co-directeur bij het Platform voor de Samenlevingsdienst.

Verschillende engagementen

Nu Regio Midwest een participatie met de Samenlevingsdienst aangaat, kunnen de zestien steden en gemeenten zich in verschillende niveaus engageren. Dat gaat van een eerder symbolische ondersteuning tot een operationele samenwerking.

Midwest stapt in op niveau 1 en gaat het symbolisch engagement aan door het ondertekenen van het charter. Ook de besturen Hooglede, Ingelmunster, Ledegem, Lichtervelde, Oostrozebeke, Pittem, Staden en Wielsbeke stappen in op dit niveau.

De besturen Ardooie, Meulebeke, Moorslede, Roeselare, Ruiselede en Wingene kiezen ervoor om zich te engageren op niveau 2, waarbij de gemeente jongeren en potentiële gastorganisaties informeert over de Samenlevingsdienst.

Ten slotte engageren Izegem en Tielt zich op niveau 3, waarbij bovenop de ondertekening van het symbolisch engagement en het informeren van jongeren en potentiële gastorganisaties, het bestuur een project- of opleidingsdag zal ondersteunen. Jongeren die interesse hebben om hieraan deel te nemen kunnen zich via infosessie.samenlevingsdienst.be inschrijven om kennis te maken.