Réginald Moreels pleit in audiëntie bij paus voor Vaticaanse tussenkomst in Oost-Congo

Oorlogschirurg en voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking Réginald Moreels werd zaterdag in audiëntie ontvangen door paus Franciscus. De Oostendenaar ging bij de Heilige Vader pleiten voor een diplomatieke tussenkomst van het Vaticaan in Oost-Congo, waar al meer dan 20 jaar gevochten wordt.

Réginald Moreels – ook bekend van het tv-programma Topdokters – is al enkele jaren bezig met de oprichting van een chirurgisch centrum in Oost-Congo. De schijnende situatie in de regio gaat hem erg ter harte. “Ik heb geen enkel officieel mandaat, maar ik doe wat ik kan. Zonder vrede geen ontwikkeling”, weet de voormalige voorzitter van Artsen zonder Grenzen België. “Enige tijd terug schreef ik een brief aan de paus waarin ik om een tussenkomst vroeg van de Vaticaanse diplomatie. Die is een van de sterkste, zoniet dè sterkste, van de wereld. Het Vaticaan kwam met succes tussen bij het conflict in Mozambique en om de verhoudingen tussen Cuba en de Verenigde Staten te ontmijnen. Bovendien zal de paus op bezoek gaan in Congo. Dat bezoek was al eens gepland, is uitgesteld om gezondheidsredenen, maar zal zeker doorgaan.”

“Na mijn brief volgden een hele reeks contacten. Twee maanden geleden werd ik al ontvangen door de minister van Buitenlandse Zaken van het Vaticaan, monseigneur Gallagher”, vervolgt Moreels. “Zaterdag laatst werd ik ontvangen door Zijne Heiligheid zelf. Ik ben er 20 minuten geweest en hield nog eens mijn pleidooi. Over de reactie van de paus kan ik niet veel zeggen, net zoals bij onze koning geldt daar en colloque singulier – een zwijgplicht. Ik ben trouwens binnenkort te gast bij koning Filip. Maar ik kan wel zeggen dat de paus positief stond tegenover mijn vraag. Zoals bekend is hij gekant tegen alles wat wapenproductie is. Maar de Vaticaanse diplomatie gaat altijd discreet en met heel veel geduld te werk. Je kan niet in een handomdraai veranderen wat al ruim 20 jaar aan de gang is.”

Uniek moment in mijn leven

“In Oost-Congo is al bijna 30 jaar een conflict aan de gang. Dat is begonnen na de genocide in Rwanda van 1994, toen veel Rwandezen naar Oost-Congo vluchtten. Maar intussen zijn daar verschillende factoren bijgekomen, die het allemaal heel erg complex maken. Rwandese steun voor de rebellen, Oegandese rebellen die erbij zijn gekomen, de grootmachten China, de Verenigde Staten en Rusland, die erg geïnteresseerd zijn in de rijkdommen van de regio… De rijkdom van Oost-Congo onder de grond is recht evenredig met de armoede boven de grond. Grondstoffen voor de ict-industrie, zoals kobalt, zitten er in grote hoeveelheden onder de grond. Maar waar economische rijkdom heerst, slaan de wapens toe.”

“De ontvangst bij de paus was een uniek moment in mijn leven”, aldus Réginald Moreels. “Daar ging ook enige emotie mee gepaard. Voor mij persoonlijk als christen, maar ik denk dat ook ongelovigen erkennen dat Franciscus een grote paus is. Ik denk dat ik maar één keer in mijn leven bij de paus te gast zal zijn. Naar Oost-Congo ga ik begin oktober terug.”