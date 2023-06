Réginald Moreels opent zatedag medisch centrum in Oost-Congo: “Mijn laatste grote levensproject”

In Beni, Oost-Congo, opent zaterdag het chirurgisch en verloskundig centrum van UNICHIR. Het is het laatste grote levensproject van dr. Réginald Moreels, die ondanks zijn 73 lentes onvermoeibaar blijft als humanitair chirurg. “Ik blijf hier op medisch vlak meewerken zolang ik het kan”, vertelt hij ons aan de telefoon vanuit Beni.

Noord-Kivu is een gevaarlijke streek, waar al jaren een burgeroorlog woedt. Moreels’ zoon Dimitri leidt er een bedrijf en toen vader Moreels hem er een zestal jaar terug kwam bezoeken, begon hij in zijn vrije uren te opereren in een ziekenhuis in Beni. De voormalige oorlogschirurg, voorzitter van Artsen zonder Grenzen België en minister van Ontwikkelingssamenwerking bleef terugkomen om er zijn steentje bij te dragen, maar ontdekte ook het schrijnende gebrek aan medische hulpverlening in de regio. Met enkele gelijkgestemden richtte hij UNICHIR op (Unité Chirurgicale), met als doel om in Beni een kwaliteitszorg- en opleidingscentrum voor chirurgie en verloskunde te starten.

Hardnekkig als hij is, zocht en vond Réginald Moreels steun in het Belgische bedrijfsleven, bij overheden en heel wat milde schenkers. Zo steunde het AZ Sint-Jan Brugge met heel wat materiaal en personeel. Dat is ook de reden waarom de Brugse burgemeester Dirk De fauw zaterdag bij de opening aanwezig zal zijn een reis die niet zonder gevaar is en in Brugge ook niet onomstreden. Maar belangrijker is dat het medische center of excellence na jaren voorbereidingen eindelijk de deuren kan openen. Wat niet betekent dat de werkzaamheden er al meteen kunnen beginnen.

Containers materiaal

“Ik ben nog maar pas terug van een negendaags atelier waar we vorming bieden aan het personeel dat bij ons komt werken”, vertelt Moreels. “Die startploeg zal pas begin augustus aan de slag kunnen, want we wachten nog op drie belangrijke containers met medisch materiaal vanuit België, onder meer voor de radiologie. Die containers zijn al in Congo, maar het vervoer met vrachtwagens over de weg zal nog drie tot vier weken duren, en daarna moet al het materiaal nog worden geïnstalleerd. Eerder zijn al een vijftal containers met medisch materiaal aangekomen, en dat materiaal is al maximaal geïnstalleerd. Maar op die drie belangrijke containers is het nog wachten om echt te kunnen starten.”

“In het medisch centrum zal plaats zijn voor 60 patiënten en zullen bij de start zo’n 40 mensen werken. Om die te vinden, schakelden we een onafhankelijk sollicatiebureau in Kinshasa in. Zij zochten in heel Congo, maar uiteindelijk stelden zich zo’n 60 mensen kandidaat, voornamelijk uit Noord-Kivu zelf. Vanwege de oorlogsomstandigheden is er bijna niemand van buiten de regio die hier wil komen wonen. Er zijn gelukkig wel wat mensen bij met heel wat ervaring. We hebben net een jonge chirurg aangenomen, een tweede arts ken ik al sinds 2014 en komt hier deeltijds werken. We spreken ook nog met een kandidaat-neus-keel-oorarts en een kandidaat-orthopedist. Maar het zal toch nog anderhalf tot twee jaar duren voor mensen uit de streek hier als specialist zullen werken. Gespecialiseerde artsen zijn hier gewoon bijna niet te vinden.”

Zolang ik kan

“De directeur van UNICHIR, Jan Goossens, is jonger dan ik. Hij zal het centrum van nabij opvolgen. En ikzelf? Zolang ik kan, zal ik blijven komen om mijn steentje bij te dragen op medisch vlak. Maar ik weet ook niet hoe lang dat nog zal zijn. Het klopt wel dat dit mijn laatste grote levensproject is. De opening wordt voor mij een emotioneel moment. Zo’n 150 mensen zijn uitgenodigd, vertegenwoordigers van de overheid, sponsors, de Belgische ambassadeur… Ook mijn echtgenote en kinderen zullen erbij zijn. Als het hier loopt zoals het hoort, kan Réginald Moreels aan zijn pensioen beginnen denken.”