Regi en Metejoor op verjaardagseditie Marktrock Poperinge

Marktrock Poperinge pakt uit met een sterke affiche voor de verjaardagseditie op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus. Deze week maakten ze bekend dat Regi Live en Metejoor de Grote Markt zullen inpalmen.

De 34ste editie van Marktrock Poperinge streek vorige zomer neer op de Grote Markt in Poperinge. Het tweedaags festival lokte 7.000 toeschouwers naar de Grote Markt en onder andere Cleymans & Van Geel en Ertebrekers stonden op het podium. Dit jaar kan de organisatie van Marktrock Poperinge eindelijk werk maken van de verjaardagseditie na de coronapandemie.

“Door onze trouwe sponsors, nieuwe sponsors, stad Poperinge en het trouwe publiek kunnen wij al 35 jaar overleven. Dat moet gevierd worden. We hebben er dan ook alles aan gedaan om een prachtige affiche samen te stellen en het is ons gelukt om grote kleppers als Regi Live en Metejoor naar Poperinge te halen. De eerste contacten voor deze feesteditie werden nog gelegd door onze pr-manager, wijlen Frank Neuville”, vertelt voorzitter Bart Decrock. Frank overleed afgelopen maart na een strijd tegen kanker.

Klassiekers

Afgelopen weekend verzilverde Regi nog twee Mia’s en op zaterdag 27 augustus mag Poperinge hem verwelkomen met Regi Live. “Met 5 Mia nominaties, waaronder deze voor Beste Live Act, hoeft het niet gezegd dat Regi Live dé festivalshow van 2022 wordt. Klaar om de Grote Markt van Poperinge te laten ontploffen. Regi Live is een gloednieuw liveconcept dat in 2021 werd opgestart, met topmuzikanten als Michael Schack op drums en Peter Schreurs op de toetsen.”

“De toeschouwers mogen alvast verwachten dat alle recente en minder recente Regi-hits de revue zullen passeren, maar ook nieuwe versies van de grootste Milk Inc.-klassiekers zullen niet ontbreken. Regi neemt ook een reeks A-artiesten uit Vlaanderen en Nederland mee. Zo mag hij rekenen op het vrouwelijk geweld van de talentvolle Olivia en Camille, maar ook Jaap Resema en Pauline, de winnares van ‘Regi Academy 2021’, zullen het podium delen met Regi.”

Ultratop

Nog op zaterdag 27 augustus zal Metejoor het podium van Marktrock Poperinge onveilig maken. “Als grote overwinnaar van de Mia’s met maar liefst 3 prijzen mag ook Metejoor niet ontbreken tijdens onze verjaardagseditie. Met ‘Dit Is Wat Mijn Mama Zei’ stond Joris Van Rossem alias Metejoor wekenlang op nummer 1 in de Vlaamse en algemene Ultratop. Het was de zoveelste hit op rij na nummers als ‘1 Op Een Miljoen’, ‘Rendez-Vous’, en ‘Ze Meent Het’”, aldus Bart.

Wie voegt Marktrock Poperinge nog toe aan de verjaardagseditie? Op vrijdag is er de covergroep Faute Bendt en dj Dimitri Wouters. “Op zaterdag verwelkomen we ook nog de KetnetBand. Zonder twijfel de meest swingende kidsband van het land. Door de coronapandemie viel zijn passage op Marktrock Poperinge twee keer in het water, dus voor dj Wout is het derde keer goede keer”, zegt Bart. Op de feesteditie wilde voorzitter Bart graag Les Truttes verwelkomen en ook dat is gelukt. “Ambiance verzekerd! Op zaterdag 27 augustus zullen ze ook van de partij zijn met hun ‘Anniversary Tour’. Les Truttes begon in 1996 als een eenmalige grap en 25 jaar later zijn ze uitgegroeid tot dé gevestigde waarde in het club- theater- en festivalcircuit.”