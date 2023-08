Regenweer doet ezel Berry sponsortocht onderbreken

Ezel Berry, die eind juli met zijn baasje Piet en diens broer Paul Ternest vertrok voor een staptocht naar Utrecht voor het goede doel, keert zaterdag terug naar huis. Door de regen waren de hoeven van Berry te week geworden, waardoor het dier moet rusten. Toch zijn de broers Ternest van plan om de tocht later nog te hervatten.

Van bij de start ging de tocht van Berry met moeilijkheden gepaard. Door de regen werden de hoeven van het dier week. Ook al verkozen de broers verharde wegen boven de modderige aardewegen, de problemen met de hoeven van Berry bleven aanhouden. Ook een rustpauze van enkele dagen in een ezelzorgcentrum in Sint-Gillis-Waas mocht niet baten. Daar werd gezegd dat Berry minstens twee weken moest rusten. De broers Ternest vonden het geen optie om de afstand zonder hun trouwe ezel af te leggen, hij is immers een deel van hun team. Ze zijn wel van plan om de reis later nog te hervatten.

De tocht van Berry was een sponsortocht voor de vzw D.O.G.B.O., die twee projecten steunt in het stadje Dogbo in het West-Afrikaanse land Benin. Hij volgde het parcours van de Martinusroute, die Tours in Frankrijk via het Sterrebos in Rumbeke met Utrecht verbindt. Sint-Maarten is de patroonheilige van het Nederlandse Utrecht en in Oekene, de woonplaats van Piet en zijn ezel Berry, staat de Sint-Martinuskerk. Sint-Maarten deelde ooit zijn mantel met een verkleumde arme stakker aan de stadspoort van Amiens en werd zo het symbool van solidariteit met de armen in deze wereld, schutspatroon en Europees vredestichter avant la lettre. In juni 2021 deden de broers Ternest al de tocht Dwars door België met Berry. (HH)