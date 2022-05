Regenboogzebrapad in de Stationstraat in Ichtegem

Ter hoogte van het Administratief Centrum in Ichtegem ligt er voortaan een regenboogzebrapad. Het is er gekomen in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer.

“Eind 2021 kondigde het agentschap Wegen en Verkeer aan dat het in iedere gemeente die daar open voor staat een regenboogzebrapad wil aanleggen en onderhouden”, zegt burgemeester Lieven Cobbaert, ook bevoegd voor mobiliteit. “Binnen onze gemeente waren we al langer vragende partij voor de aanleg van een regenboogzebrapad op een strategische plaats in onze gemeente. Begin 2021 hebben we vanuit het college de vraag gesteld aan onze diensten en aan de verkeerscommissie om hiertoe een voorstel uit te werken. De locatie aan het administratief centrum in Eernegem werd als strategisch meest geschikt aangeduid, een druk punt in onze gemeente waar op een positieve wijze kan benadrukt worden dat in Ichtegem geen plaats is voor discriminatie en onverdraagzaamheid.” (RI)