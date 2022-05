Regenboogvlag gehesen in Brugge voor Dag Tegen Holebifobie

Daags voor de Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie werd op de Markt van Brugge de regenboogvlag gehesen door Burgemeester Dirk De fauw, schepen Mathijs Goderis en Mister Gay-kandidaat Jonas Defruyt.

Morgen, dinsdag 17 mei, staat in het teken van de Internationale Dag tegen Holebi- en transfobie. Het is de dag dat een krachtig signaal gegeven wordt dat alle vormen van discriminatie, haat of geweld op basis van seksuele oriëntatie en genderidentiteit of -expressie geen plaats heeft in onze samenleving.

Daarom werd aan de vooravond van deze dag de regenboogvlag op de Markt gehesen door burgemeester Dirk De fauw (CD&V), schepen van Jeugd Mathijs Goderis (Vooruit) en de uit Oedlem afkomstige Mister Gay-kandidaat Jonas Defruyt.

“We hijsen samen de regenboogvlag als symbool voor de steun van de Stad met de LGBTQI+ inwoners, bezoekers en toeristen. Iedereen is welkom in Brugge maar we willen ook dat Brugge zich echt welkom voelt”, sprak burgemeester Dirk De fauw. “De openheid voor iedereen om zichzelf te kunnen zijn, zich veilig te kunnen voelen in de openbare ruimte en actief op te treden tegen alle vormen van discriminatie is iets waar we als stad op willen blijven inzetten.” De burgemeester wees in dit verband ook naar het recent aangelegde regenboogzebrapad ter hoogte van de Bloedpunt.

Veel acties

Schepen Mathijs Goderis verwees dan weer naar de vele acties die in dit verband georganiseerd worden vanuit de Brugse jongeren en jeugdorganisaties, zoals de campagne ‘Paars’ die georganiseerd wordt door Wel Jong vzw. “Deze campagne roept leerlingen en studenten op om op dinsdag 17 mei paarde kledij of accessoires te dragen. Zo tonen zij hun steun en solidariteit aan de holebi- en transjongeren”, zei schepen Goderis.

“Naast zichtbaarheid creëren, wordt er gevraagd om in de klas het holebi- en transgenderthema bespreekbaar te maken. Er is een campagnepakket beschikbaar voor elke deelnemende school. In Brugge nemen veertien scholen en twee jeugdbewegingen deel aan de campagne. Daarnaast is er ook het project ‘safe space en community building van jongerenwerking Jong Volk, het Entrepot en de Diversiteits- en Jeugddienst. De partners brengen in kaart wat nodig is om een safe(r) space te zijn voor iedereen: een plaats waar homofobie, transfobie, seksisme en racisme uit den boze is. Om dit alles te lanceren wordt er morgen (dinsdagavond, red.) een ‘purple pride party’ georganiseerd in de Factor Club op het Kraanplein.

Jonas Defruyt uit Oedelem, West-Vlaams kandidaat voor de Mister Gay verkiezing, was er graag bij om de regenboogvlag te hijsen. “Ik was jarenlang actief in de bouwsector, als loodgieter en elektricien, maar heb daar nooit discriminatie ondervonden. Toch besef ik dat niet iedereen dat geluk heeft. Ik denk dat het op grotere bouwwerven in de grootsteden, waar ook mensen van andere culturen en geloofsovertuigingen actief zijn, er wel nog iets meer problemen op dit vlak zijn”, zegt Jonas. “Het hielp wellicht wel dat ik altijd heel open en eerlijk ben geweest over mijn geaardheid en ik maak ook vaak gebruik van humor om erover te praten. Maar het blijft belangrijk om te ijveren voor inclusie en gelijke kansen op de arbeidsmarkt zodat ieders talenten optimaal benut worden.”