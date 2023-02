Regenboogdroom van carnavalist Nic Pycke spat uit elkaar: “Ik wilde zo graag keizer worden”

Nic Pycke (47) moet zijn ambities om de allereerste regenboogkeizer van België te worden opbergen. Na een meningsverschil met de Roeselaarse carnavalsvereniging ’t Motje zag hij zijn kandidatuur ingetrokken worden. Samen met zijn dromen ziet Nic ook al zijn werk en investeringen in rook opgaan.

Nic Pycke woont in Wevelgem, maar zijn roots liggen in Rekkem. In Sfeercafé ’t Paradijs bij cafébaas Kenny De Clercq heeft hij zijn clublokaal. Als bestuurslid van het Paradijskermiscomité is hij nauw betrokken bij de praalwagen- en carnavalsstoet, die elk najaar een massa volk naar de wijk. In 2018 en 2022 werd hij verkozen tot Regenboogprins van België, de carnavaleske vertegenwoordiger van holebi- en transgendergemeenschap.

Uit eigen zak

Op zaterdag 11 maart zou Nic een gooi doen naar een derde titel. Als enige kandidaat lag de weg wijd open om de eerste Regenboogkeizer te worden. “Maar ik kon me niet meer vinden in de aanpak van RCV ’t Motje, de carnavalsvereniging waarvan ik tot voor kort lid was. Als hun kandidaat-Regenboogprins moest ik alles uit eigen zak betalen. En geloof me: kandidaat zijn kost massa’s geld.”

“Voor ’t Motje staat alles in het teken van de verkiezing van de Roeselaarse Prins Carnaval op vrijdag. Daar gooien ze flink wat geld uit de groepskas tegenaan aan om hun kandidaat verkozen te zien worden. Die gang van zaken kon ik niet meer verdragen, ik vond dat ik als kandidaat-Regenboogprins ook aandacht verdiende.”

Op de nieuwjaarsreceptie van 17 januari ontstond hierover een discussie, waarop Nic besliste om uit RCV ’t Motje te stappen. Vorige week kreeg hij plots van het organiserende carnavalscomité Rodenbach Roeselare Carnaval (RCR) te horen dat hij geschrapt is als kandidaat. Meedoen aan de verkiezing kan niet meer. “Bovendien kan ik me niet opnieuw inschrijven, want de inschrijvingsperiode is sinds 31 december verstreken. Maar daar tegenover staat wel dat het comité een nieuwe kandidaat aanstelt om de avond te redden.”

Veto gesteld

“Normaal moet ik aanwezig zijn om mijn kostuum te overhandigen aan de nieuwe prins, zelfs dat is me niet gegund. Ik weet dat ’t Motje een veto gesteld heeft: als ik op het podium kom, zullen zij de avond boycotten. Ik vind het jammer dat de organisatie zich onder druk laat zetten en toegeeft aan de eisen van de machtigste carnavalsvereniging van Roeselare.”

Steunbetuigingen

Nic voelt zich onrechtvaardig behandeld. “De organisatie heeft maar naar één partij geluisterd. Ik heb geen eerlijke kans gekregen om mijn verhaal te doen. Ik werd meteen voor een voldongen feit geplaatst. Mijn droom om keizer te worden, pakken ze me af. Duizenden kilometers heb ik afgelegd om de titel van Regenboogprins op de kaart te zetten. Niets was te ver voor mij: Brabant, Limburg, Nederland… Alle voorbereidingen, gemaakte kosten, de inzet van vrijwilligers: het is allemaal voor niets. Gelukkig krijg ik veel steunbetuigingen van andere carnavalisten.”

“Mensen die bij mij kaarten kochten, roep ik op om ze naar mij terug te brengen. Ik geef liever kaarten terug dan geld. Want daar draait het uiteindelijk allemaal om. In de toekomst blijf ik carnavalist, maar dat zal niet meer in Roeselare zijn. Dat is voor mij een afgesloten hoofdstuk.”

“Ik vrees dat Nic zich heeft laten opjutten door bepaalde mensen”

Secretaris Jan Parmentier motiveert de beslissing van het organiserend RCR om Nic niet langer als kandidaat te beschouwen. “RCV ’t Motje heeft Nic voorgedragen als kandidaat en heeft bijgevolg ook het recht om die kandidatuur weer in te trekken. Voorgedragen worden door een vereniging houdt ook in dat je die vereniging trouw blijft. Ik vrees dat Nic zich heeft laten opjutten door bepaalde mensen. Als hij ontevreden was, dan had hij beter gewacht tot na het behalen van zijn titel om ’t Motje de rug toe te keren. Nu heeft hij heeft jammer genoeg zijn eigen ruiten ingegooid.”

Overmacht

“Ik vind dit een spijtige zaak. Nic was een mooie prins, die zich altijd enorm heeft ingespannen. Ik begrijp dat hij ontgoocheld is, dat hij hier veel geld en tijd ingestoken heeft. Maar niets is verloren, volgend jaar mag hij opnieuw zijn kans wagen als hij dat wil.”

“Er zal inderdaad iemand aangesteld worden als kandidaat-Regenboogprins 2023. De aanstelling is een mogelijkheid die we voorzien om de verkiezingsavond te redden in geval van overmacht: een kandidaat die ziek is, een ongeval heeft of zoals nu, weerhouden wordt door zijn voordragende vereniging. Maar de aangestelde persoon moet op de verkiezingsavond evengoed de jury overtuigen en 65 % van de punten scoren”, besluit de secretaris.