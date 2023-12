Regenachtig avontuur met De Spoetnikstappers

In Mannekensvere vond onlangs een uitgeregende editie van de Poldertocht plaats. De organisatie was in handen van wandelclub De Spoetnikstappers uit Middelkerke.

De wortels van De Spoetnikstappers gaan terug tot juni 1997, toen de club werd opgericht in het kader van Kom op tegen Kanker. Wat begon als een nobel initiatief groeide al snel uit tot een hechte wandelgemeenschap met zo’n twintig leden in 1998. De drijvende krachten achter deze club zijn voorzitter Marc Devos (68) en Erica Laleman (62).

De naam De Spoetnikstappers roept nieuwsgierigheid op. Voorzitter Marc Devos onthult de betekenis: “Spoetnik betekent reisgezel in het Russisch. Ons eerste hondje heette Spoeter, en omdat we stappers zijn, werd de combinatie gemaakt naar Spoetnikstappers.”

In april 2013 kreeg de club het statuut van vzw en opende men trots een eigen clublokaal genaamd De Pantoffel. Na enkele jaren dit lokaal te hebben uitgebaat, kwam echter het treurige nieuws dat het gebouw verkocht werd en tegen de vlakte ging. De club telt momenteel 70 leden, waarbij het lidgeld van 15 euro symbolisch wordt teruggegeven door het ziekenfonds, omdat wandelen de gezondheid bevordert. Marc Devos: “We willen bewust geen grote massa, we zijn een kleine club met een grote passie voor wandelen.” Deze passie komt tot uiting in de jaarlijkse organisatie van ongeveer tien wandelingen in de omgeving van Middelkerke.

Dit jaar werd de Poldertocht voor de 25ste keer georganiseerd. De tocht begon ooit in Slijpe, maar verhuisde later naar het charmante Mannekensvere. “In het begin trokken we 1.200 wandelaars, maar dat aantal verminderde geleidelijk. Mensen waren uitgekeken op het parcours, dus hebben we het verlegd naar Mannekensvere”, vertelt Marc Devos.

Vol lof

Waar normaal gesproken 700 wandelaars deelnemen, waren er dit jaar slechts 64 door het slechte weer. Deelnemers, zoals Etienne Beerens uit Haaltert en het echtpaar Gerda Deraedt en Willy Debacker uit Diksmuide, lieten zich niet ontmoedigen door de regen. Ze loofden de inspanningen van de organisatoren en benadrukten het plezier dat het wandelen hen bracht, ondanks het onstuimige weer. Zelfs wandelaars van ver, zoals Christian Debeyere, Guy Vandersteene en Sylvianne Mary uit Moeskroen, waren vol lof over de route langs de IJzer. Ze noemden het een prachtige wandeling en zetten de Poldertocht al in hun agenda voor zaterdag 16 november 2024. (PG)