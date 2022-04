Regen spoelt coronamiserie weg: slecht weer is goed nieuws voor geplaagde indoorsector

Het is geen weer om een hond door te jagen en dus blijven ook de kinderen binnen. Dat is goed nieuws voor de indoorsector, die de voorbije twee jaar fel geplaagd werd door de vele lockdowns. “Als het regent, vinden de mensen snel de weg naar ons.”

Overuren bij binnenspeeltuin Conquesta in Ieper: “Bij regen dubbel zoveel bezoekers”

Bij binnenspeeltuin Conquesta in Ieper draaien ze momenteel overuren. “Een regendag betekent voor ons makkelijk dubbel zoveel bezoekers”, legt zaakvoerder Jan Hosten (47) uit. “Dan hebben we het al snel over enkele honderden kinderen en ouders. Je kan je wel inbeelden dat het de voorbije week alle hens aan dek was.”

Een paasvakantie met minder goeie weersomstandigheden is voor een zaak als Conquesta een godsgeschenk. “Waarmee we uiteraard niet willen dat het élke schoolvakantie pijpenstelen regent”, pareert Jan. “Maar op zulke dagen vinden mensen erg makkelijk de weg naar ons. We zijn vaak een last minute-oplossing. Mensen kijken ‘s ochtends naar de weersvoorspellingen en vullen dan hun vakantiedag in. ‘s Voormiddags regen, mooi weer in de namiddag? Dan komen ze snel enkele uurtjes bij ons ravotten.”

Conquesta richt zich op 0- tot 12-jarigen en heeft aparte zones voor de allerkleinsten en iets oudere kinderen. “Zo lopen ze elkaar nooit voor de voeten en kan iedereen met volle teugen van ons aanbod genieten. Het valt trouwens op dat onze bezoekerscijfers nu sterker zijn dan pre-corona. Mooi.”

“Ook toeristen vinden snel de weg naar ons. Belgen en Nederlanders die enkele dagen in de Westhoek verblijven en hun kroost iets anders dan een zoveelste oorlogsbegraafplaats willen voorschotelen, bijvoorbeeld”, glimlacht Jan. “We missen enkel nog de Britten. Dan is het weer helemaal zoals vanouds.” (PVH)

Weer of geen weer, Center Parks De Haan zit vol: “Mensen hebben ons herontdekt”

© Wim Kerkhof

Met een bezettingsgraad van boven de negentig procent zijn ze bij Center Parcs niet rouwig om het kwakkelweer in de eerste week van de paasvakantie. Dinsdag werd het zwembad zelfs even gesloten wegens volzet. “Absoluut een goedmaker na die twee moeilijke coronajaren, en eigenlijk hebben we tijdens de pandemie ook een pak nieuwe klanten mogen verwelkomen”, zegt woordvoerder Marthijn Tabak.

Slecht weer bestaat niet bij Center Parcs. “Weer of geen weer, altijd Center Parcs weer, zo luidde vroeger onze slogan. Ook als het regent, kunnen kinderen terecht in ons subtropisch zwemparadijs of in een van de themaspeeltuinen”, aldus Marthijn. Op de tweede dag van de paasvakantie staat de parking van Center Parcs bomvol. “Ongetwijfeld met dank aan het slechte weer, maar het is natuurlijk ook de eerste vakantie waarin alle coronarestricties zijn weggevallen. Dat voelen we.”

Daarnaast voelen ze bij Center Parcs ook een blijvend effect van de pandemie: acht op de tien bezoekers zijn Belgen. “Veel gezinnen hebben ons tijdens corona herontdekt en het mooie hieraan is dat die gezinnen terugkomen. Blijkbaar kiezen veel mensen blijkbaar nog altijd voor de zekerheid van een vakantie dicht bij huis. Ondanks dat het maar een paar uurtjes rijden is, heb je hier ook het gevoel er even uit te zijn.” (WK)

Toeristen vinden weg naar Hangtime in Oostende: “We moeten zelfs mensen weigeren”

© Peter MAENHOUDT

Weer of geen weer, tijdens de vakantie doet trampolinepark Hangtime in Oostende altijd goeie zaken. Maar nu het al enkele dagen flink regent, blijft geen enkele trampoline nog onbesprongen. “Het slechte weer is eigenlijk een beetje dubbel voor ons”, lacht zaakvoerster Annemie Strubbe. “Om veilig springplezier te garanderen, werken wij met een maximumcapaciteit van 50 bezoekers per uur. Die capaciteit behalen we al heel de week zonder moeite, vanaf de opening tot sluitingsuur. Dat is een fantastisch gevoel natuurlijk, maar dat betekent ook dat we mensen moeten weigeren en dat is minder aangenaam.” Tijdens de pandemie heeft Annemie alles opgeteld zeker 12 maanden haar park moeten sluiten. Een drukke paasvakantie kan dat verlies niet volledig compenseren, maar het helpt wel.

In tegenstelling tot vele andere binnenactiviteiten is de populariteit van Hangtime niet zo sterk afhankelijk van het weer, al merken ze wel een verschil in doelpubliek. “De lokale bevolking vindt altijd wel de weg naar ons park, ook bij mooi weer. Maar nu komen vooral buitenlandse toeristen massaal over de vloer. Hun reis naar de kust staat meestal al langer gepland. Nu het weer tegenvalt, moeten die gezinnen op zoek naar andere bezigheden in plaats van te zonnen op het strand of met gocarts rijden op de dijk.” (PS)

Gezellige drukte in Cityscoop Roeselare: “Met dit weer zit je beter binnen”

© Stefaan Beel

Lieselot Gesquiere, die als juf net als haar kroost van de vakantie geniet, kwam van Westrozebeke naar Roeselare voor een namiddag cinema in Cityscoop. “We overwogen wel een andere uitstap, een pretpark of een dagje aan zee, maar met dit weer zit je beter binnen. We gaan met zijn allen naar Clifford kijken.”

Wel meer mensen hadden hetzelfde idee. “Er zijn twee pijlers die bepalen of we veel volk hebben”, zeggen de broers Yves en Miguel Devriendt van Cityscoop. “Slecht weer en kaskrakers.” De eerste voorwaarde is al ingevuld. “En met Sonic 2 en Fantastic Beasts en straks The Lost City wordt ook aan de andere voorwaarde voldaan.” (WVS)

Nog geen overrompeling bij Boudewijn Seapark: “Mensen hebben weer goesting in een pretpark”

© Davy Coghe

Sommigen maken van het slechte weer gebruik om een dolfijnenshow bij te wonen in het Boudewijn Seapark in Brugge, al is het er nog niet op de koppen lopen. Wie naar het dolfinarium wil, moet immers ook een ticket voor het pretpark kopen. En daarvoor is het weer nu net niét goed.

“We stellen vast dat heel wat gezinnen al tickets gekocht hebben, maar op beter weer wachten”, zegt woordvoerder Geertrui Quaghebeur. “We zijn alvast zeker hoopvol, we voelen echt dat de mensen weer naar buiten willen na corona en weer zin hebben om attractieparken te bezoeken.” (SVK)