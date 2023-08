Regen speelt Ingelmunsterse Kriekefeesten parten: optreden en ballonvaart geschrapt

In Ingelmunster hielden de Kriekefeesten 2023 het vaak niet droog.

Op vrijdagavond kwam er veel volk opdagen voor de eucharistieviering en kaarting. Die avond viel het weer mee.

Op zaterdagnamiddag was er de Farm Run van AVI met heel wat inschrijvingen, ondanks het minder goede weer. ’s Avonds waren ook de ruim 350 ingeschrevenen voor de barbecue trouw op post en ook toen was de zon niet van de partij. Integendeel, het regende vaak en hevig.

Zondag was de familiedag bij uitstek, maar ook dan viel het weer tegen. Het optreden van het Blaasorkest Alpenroos in openlucht ging zelfs niet door. Ook de ballonvaart kon door de slechte weeromstandigheden niet plaatsgrijpen. In de namiddag bleef het eveneens niet droog.