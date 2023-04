Reflecta Graphics en Think Pink slaan de handen in elkaar

Reflecta Graphics uit Izegem en MG Motor Belux zetten mee de schouders onder de strijd tegen borstkanker. Met deze samenwerking met Think Pink, waarbij MG de mobiliteit van de organisatie verzorgt en Reflecta Graphics zorgde voor de duidelijke boodschap op de Think Pink/MG-campagnewagens, erkennen MG en Reflecta Graphics meer dan ooit het belang van sensibilisering en het ondersteunen van lotgenoten.

1 vrouw op 8 krijgt in haar leven de diagnose borstkanker. 1 op 100 borstkankerpatiënten is een man. Er is dus nog heel wat werk aan de winkel.

Think Pink werkt sinds haar ontstaan, 15 jaar geleden, samen met tal van loyale partners. Deze nieuwe samenwerkingen met MG Motor Belux en Reflecta Graphics wordt door de nationale borstkankerorganisatie gekoesterd. Op deze manier kan het Think Pink-team namelijk meer dan ooit borstklinieken, inloophuizen en Think Pink-gemeenten bezoeken en kunnen (sport)evenementen worden georganiseerd. Dit alles met één gezamenlijk doel voor ogen: lotgenoten ondersteunen en dat op ieder mogelijk vlak.

Duidelijke boodschap

Reflecta Graphics, gevestigd in Izegem, zorgde ervoor dat de gezamenlijke boodschap duidelijk zichtbaar is op de campagnewagens. Om op deze manier mee te helpen met het broodnodige sensibiliseren.

“Als publiciteitsbedrijf zijn wij vooral actief in de voetbalwereld, bouwindustrie en wagenbelettering…, branches die vooral door mannen worden gerund en die vooral bij mannen interesse opwekken. Bij Reflecta Graphics werken nu meer dan de helft vrouwen in de verschillende departementen van het bedrijf. Ook omwille van hen, vinden wij het heel belangrijk om ons steentje bij te dragen in de sensibilisering en preventie van borstkanker. Ons motto is Think, Create, Sign! Wij denken mee met onze klant, creëren mee aan hun huisstijl en zetten daarna met veel plezier onze handtekening onder het resultaat. Visibiliteit én kwaliteit is voor bedrijven, clubs, verenigingen,… heel erg belangrijk. Wij werken dan ook graag mee aan de visibiliteit van een kwaliteitsvolle organisatie als Think Pink”, zegt Claude Bamelis, CEO van Reflecta Graphics.