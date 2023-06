Reeks unieke nationaliteiten in Roeselare (deel 3) – Julieta Martin uit Argentinië: “Op buitenlandse reizen missen we al Roeselare”

De Argentijnse Julieta Martin en haar man Juan wonen op De Munt pal in het centrum en werken ondertussen ook in de buurt. Vanuit de Rodenbachstad willen ze in hun vrije tijd de rest van Europa verkennen. En hier hebben ze ondertussen hun draai gevonden. “We blijven hier zeker enkele jaren.”

Wie is Julieta Martin? Julieta Martin (30) groeide op in Mar del Plata, een havenstad en toeristische trekpleister, op 400 kilometer van Buenos Aires. Ze studeerde er voor architect en samen met haar man Juan Ignacio Herrero besloot ze te avonturieren in Europa. Juan draagt de dubbele Argentijns-Italiaanse nationaliteit, zodat hij hier beschouwd wordt als een Europeaan. Eerst woonde het koppel een jaar in Lokeren, nu op De Munt in Roeselare. Julieta is aan de slag als 3D-artieste bij Nanopixel in Roeselare, Juan is ingenieur bij Constructie Bruynooghe in Staden. Moeilijk uit te spreken voor een buitenlander, dus wordt het ‘brown eyes’…

Julieta Martin en Juan Ignacio Herrero hadden als koppel de droom om naar Europa te trekken. “Juan is half Italiaans, ook ik heb zowel Spaans als Italiaans bloed. Net zoals meer dan de helft van de Argentijnen wel voorouders hebben in Europa. Weet je dat Argentinië, op Italië na uiteraard, het land is waar de meeste Italianen wonen? Bedoeling was om in Spanje of Italië aan de slag te gaan, tot plots een opportuniteit opdook in België. Ik kon als architect in Lokeren werken, dus streken we eerst daar neer. Ik was er ook veel bezig met 3D-visualisaties en renders en wilde het proberen als 3D-artieste en kon zo een gedroomde job bij Nano Pixels versieren. Daarom verhuisden we ook naar Roeselare, Juan vond werk in Staden.”

Ouders op bezoek

De kennismaking met Roeselare verliep optimaal. “Zeker. Wat we in Lokeren niet kregen, was een rondleiding, hier werden we welkom geheten en kregen we heel wat informatie over de stad. We wonen hier nu op een appartement op De Munt. Het is er erg leuk wonen. Midden het centrum, dat wel, maar het is er niet chaotisch. Het is gezellig te zien hoe de mensen zich hier bewegen. Roeselare is ook een propere stad, je ziet ook dat groenaanplanting mee gaat met de seizoenen. Ze doen hun best.”

Julieta Martin en haar man Juan kregen net als alle Argentijnen de liefde voor het voetbal met de paplepel mee. “Messi is bij ons een god” © Stefaan Beel

Al in Lokeren startte het koppel met Nederlandse lessen, wat ze nu nog online doen via het CVO in de Oost-Vlaamse stad. “Maar eerlijk. Makkelijk is dat niet. We spreken Spaans, Portugees en Engels, maar Nederlands is toch heel wat anders hoor. Het is zo verschillend van de talen die we al kennen. Maar op ons werk kunnen we ons natuurlijk vlot uitdrukken in het Engels. Over specifieke opdrachten voor mijn werk, mag ik niet praten natuurlijk. Maar ook in mijn vrije tijd ben ik actief als 3D-artieste. Ik kon zo in 3D het gebouw reconstrueren dat Marcel Breuer, de architect van Hongaarse afkomst, in mijn geboortestad liet bouwen, maar nu er helemaal verloederd bij staat. We kunnen zo weer tot leven brengen wat de tand des tijds niet heeft doorstaan.”

Met de moderne communicatiemiddelen kan het koppel vlot contact houden met familie en vrienden die nog in Argentinië wonen. “Mijn ouders waren hier op bezoek, die van Juan komen later dit jaar eens naar hier.”

Zelf gebruiken Julieta en Juan Roeselare dus om de rest van Europa te ontdekken. Ze waren al in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië,… “We zijn hier als kinderen in een speelgoedwinkel, ook in België zijn er tal van mooie steden te bezoeken. En als architect heb ik uiteraard ook veel oog voor de gebouwen. Zo was ik ondersteboven van ons bezoek aan Parijs. Ik had er niet te veel verwachtingen in gesteld, maar we waren echt waar positief verrast. Maar weet je, als we in het buitenland zijn, hebben we ook altijd wat heimwee naar Roeselare. We zijn altijd blij hier terug op De Munt te zijn.”

Nieuw stadhuis

Julieta en Juan wonen pal in het Roeselaarse centrum en zien dan ook het nieuwe stadhuis vorm krijgen. “Ik ken de plannen niet exact, maar ik zie dat ze oude elementen behouden in het nieuwe gebouw en dat kun je enkel maar toejuichen natuurlijk.”

Het koppel proefde ondertussen ook al het Belgische bier. “Maar zelf zijn we eigenlijk geen bierdrinkers. Thuis hebben we ook wat specialiteiten uit ons eigen land, de meeste kun je al kopen in supermarkten in grote steden. Maar we hebben hier ook al de lokale keuken leren kennen. We zijn verzot op het stoofvlees van Brasserie Bellis op de Grote Markt. Als we daar binnenkomen, weten ze al wat we gaan bestellen. En ook de pizza van Sole e Mare vinden we heel lekker. We hebben hier dus al duidelijk onze draai gevonden.”