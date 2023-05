Donderdagnamiddag 11 mei kwam een klein reetje terecht in de tuin van minister Vincent Van Quickenborne (49) in Kortrijk. Het was Anouk Sabbe (40), de hoogzwangere echtgenote, die het dier zag en er enkele foto’s van kon maken. Rond 16 uur verhuisde de ree vanuit de tuin van Van Quickenborne naar de buren, waar het werd opgehaald door het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren.