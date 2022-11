Rederij Wallenius SOL kiest Zeebrugge voor inhuldiging Baltic Enabler: “Schilderijen moeten de bemanning een thuisgevoel geven”

Voor de tweede week op rij was er in Zeebrugge een internationaal doopfeest. Dit keer trakteerde Wallenius SOL op champagne voor de nieuwe Baltic Enabler. Dit is met zusterschip Botnia Enabler het grootste ijsklasse conroschip (containers en roro) ter wereld. Ze varen op de vaste dienst van Zeebrugge naar de Botnische Golf.

Het was een unieke belevenis aan de PSA-terminal: de muzikanten van de Koninklijke Speelschaar Sint-Franciscus-Xaverius vertolkten het Belgische en Zweedse volkslied in het enorme ruim van de Baltic Enabler. “Het is de eerste keer sinds de ingebruikname van deze terminal begin 2000 dat er hier een schip gedoopt wordt. Voor deze eer zijn we Wallenius SOL enorm dankbaar”, zegt Theo Milliau, hoofd operaties van PSA Zeebrugge.

Eén meter ijs

Wallenius SOL is er een vaste klant sinds 2019. Toen sloegen de Zweedse rederijen Wallenius Lines en Swedish Oriental Line (SOL) de handen in elkaar voor een vrachtdienst met de Botnische Golf.

“In dat meest noordelijke punt van de Baltische Zee speelt zich een groene industriële revolutie af. Samen bieden we aan die duurzaam groeiende bedrijven een duurzame verbinding met de Benelux”, zegt managing director Ragnar Johansson van Wallenius SOL. De route verbindt zeven havens in Zweden en Finland met Zeebrugge, Antwerpen, Tilbury (Londen) en Lübeck (Duitsland). De kernvracht bestaat uit papier, karton en houtpulp, aangevuld met andere industriële goederen op trailers of in containers.

Aangespoord door het succes van de route, investeerde Wallenius SOL maar liefst 100 miljoen euro in een duo met een veel groter volume dan hun voorgangers. “De Baltic Enabler en Botnia Enabler hebben een capaciteit van 960 TEU (containereenheden) en 6.442 lijnmeter (roro). Met hun 242 meter lengte en 35,2 meter breedte zijn het de grootste ‘conroschepen’ van ijsklasse 1A ter wereld. Met 8.000 ton cargo aan boord kunnen ze door een ijslaag van één meter dik varen. Dat is nodig want de omstandigheden in het hoge noorden kunnen heel uitdagend zijn.” Voor de weersomstandigheden bij de doop werd het zekere voor het onzekere genomen. Doopmeter Anette Johansson – echtgenote van Ragnar Johansson – brak de champagnefles niet tegen de buitenkant maar de binnenkant van de scheepsromp.

Teddyberen

Energiezuinigheid en klimaatbewustzijn lopen als rode draden doorheen de strategie van de familie Wallenius en haar partners, zowel bij United European Car Carriers (autorederij), Wallenius Wilhelmsen (deepsea roro) als Wallenius SOL. “Onze Baltic Enabler en zusterschip Botnia Enabler verbruiken 60 procent minder brandstof en stoten bijgevolg evenredig minder CO2 uit”, zegt Ragnar Johansson. Ook voor het welzijn van mensen aan boord is er grote aandacht met een sauna, fitness en aparte kajuiten. De inrichting van het schip kreeg van Margareta Wallenius-Kleberg (85) een huiselijke en kunstzinnige toets. De dochter van stichter Olaf Wallenius koos schilderijen en decoratie voor de gangen en kamers.

“Vanuit Zweden reisde ze drie dagen mee om persoonlijk op de inrichting toe te zien. Ze wil de mensen in de vloot van haar familiebedrijven een thuisgevoel geven. Ze heeft ook de gewoonte om aan de bemanning van hun lijnen teddyberen te geven”, zegt Anette Johansson.