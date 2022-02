Reddingshelikopters redden drie keer meer mensen dan in 2020

Vorig jaar zijn 45 mensen gered door een helikopter van Defensie, bijna drie keer zoveel als in het coronajaar 2020. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers die het Brugse Kamerlid Jasper Pillen (Open VLD) verzamelde bij minister van Defensie Ludivine Dedonder. Het aantal geredde personen komt zo opnieuw op het normale niveau dat we voor corona kenden.

Van 16 in 2020 naar 45 in 2021. Het voorbije jaar werden tot drie keer meer mensen gered door een helikopter van het Belgisch leger dan in het coronajaar. Dat zegt Jasper Pillen, Open VLD-Kamerlid, op basis van cijfers die hij opvroeg bij minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS). “De terugkeer naar een normale situatie is duidelijk te merken als we kijken naar het aantal geredde personen”, aldus Jasper Pillen. “Je moet zelfs al terug gaan naar 2016 om zo’n hoog aantal te zien. In 2020 zag je heel duidelijk de impact van de lockdown, dat effect is in 2021 helemaal weg.”

De NH90-helikopter van Defensie die de ‘gepensioneerde’ Sea King verving staat het hele jaar door en 24 uur op 24 stand-by om tussen te komen bij de search- and rescue-operaties. Die reddingsoperaties zijn bij het grote publiek vooral bekend door de iconische Sea King en de VTM-serie Windkracht 10. Defensie beschikt vandaag over vier NH90's voor op zee. Naast de reddingsoperaties kunnen die ook gebruikt worden voor anti-duikbootoperaties, transportopdrachten en observaties.

“Eigenlijk zijn de krachtige toestellen vooral ontworpen om vanop een fregat op zoek te gaan naar onderzeeërs”, duidt Jasper Pillen. “Deze heli's zullen over enkele jaren dan ook ingezet worden vanop één van onze twee fregatten. Al blijf ik pleiten voor extra heli's voor het leger. Het is belangrijk dat er in het nieuwe investeringsplan ruimte is voor enkele nieuwe reddingshelikopters. De federale regering legt op dit moment de laatste hand aan dat plan. Ik heb er goede hoop in dat we over enkele jaren vier nieuwe heli's voor onze kust in actie kunnen zien.”