Reddingsactie van 35 vluchtelingen op bootje in de Noordzee loopt af met sisser: “Ze besloten door te varen”

Op de Noordzee vond deze ochtend rond 5 uur een reddingsactie plaats na een noodoproep van een man op een boot vol vluchtelingen. Die bevond zich in Franse wateren. “De NH90 cirkelde boven de boot maar hun intenties waren onduidelijk aangezien ze nog steeds verder vaarden”, zegt Dries Boodts van het MRCC. Uiteindelijk werden de 35 mensen niet gered, ze besloten door te varen.

De noodoproep bij de Belgische 112 centrale kwam binnen rond 5 uur. Het was een vluchteling die aan boord was van een boot die belde en meldde dat ze in nood waren. De boot bevond zich op volle zee en zou water maken. Volgens de eerste berichten waren er 35 vluchtelingen aan boord.

“De informatie die we kregen was zeer onduidelijk”, zegt Dries Boodts, diensthoofd van het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum in Oostende, dat de Belgische reddingsdiensten aanstuurt. “De verbinding met die persoon viel weg en de man was nadien niet meer bereikbaar. Wat hij meldde is dat hij aan boord was van een boot met 35 vluchtelingen die in nood was. Het heeft enige tijd gekost om de plaats van de oproep te lokaliseren.”

“Uiteindelijk konden we de boot lokaliseren in Franse wateren. Van Belgische zijde is de NH90 reddingshelikopter van de luchtmachtbasis van Koksijde vertrokken en twee reddingsboten van Vloot, de Orka en de Zeetijger. De NH90 trof de boot aan en bleef er boven cirkelen maar stelde vast dat de boot nog steeds verder koers zette richting Engeland. De intenties waren dus onduidelijk.”

Na contactname met de vluchtelingen op de boot ter plaatse bleken ze aan te geven toch niet in nood te zijn. Vandaar dat ze verder bleven varen. Er werd beslist dat de Belgische hulpdiensten nu terugkeren. De Fransen nemen de afhandeling verder over.

(JH)