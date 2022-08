Redders waarschuwen voor springtij tijdens topweekend aan kust: “Zee is echt verraderlijk”

De kustredders staan op scherp voor het komende topweekend aan zee. Dat zegt An Beun, de secretaris van de Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen (IKWV), vrijdag. Er wordt springtij verwacht, gecombineerd met een sterke wind. “Een combinatie van factoren die samen met de drukte gevaarlijk is”, klinkt het.

Er mag dan wel een hittegolf voorspeld zijn, aan zee blijven de temperaturen komend weekend onder de dertig graden Celsius. Verwacht wordt dat heel wat mensen verkoeling zullen zoeken aan de kust en in zee. “Wij staan op scherp. Niet enkel door het goede weer en de drukte, maar ook door de combinatie met springtij dit weekend”, zegt Beun.

“Bij springtij komt het water zeer snel op, en dat op het drukste moment van de dag. Er staat ook een serieuze wind aan zee en al die factoren maken het extra gevaarlijk. De zee is nu echt verraderlijk.”

Volg de richtlijnen

De kustreddingsdienst roept dan ook nogmaals op om de richtlijnen van de redders te volgen en om enkel te gaan zwemmen in bewaakte zones. “Ik snap dat mensen bij deze drukte kalmere plekken willen opzoeken, maar dan kom je soms terecht in onbewaakte zones. Als je van plan bent om te gaan zwemmen, zwem dan alstublieft in een bewaakte zone. Het kan in deze gevaarlijke omstandigheden een verschil maken”, aldus Beun.

Bovendien raden de redders badgasten ook aan om zich te installeren op het droge zand. “Bij springtij blijft er veel minder plaats over op het strand. Wie niet op droog zand gaat zitten, kan verrast worden door het snel opkomende water.”