Redders maken zich zorgen over onze kinderen

De kustredders maken zich bij de start van de zomervakantie zorgen. Onze kinderen kunnen nog altijd niet goed genoeg zwemmen. De achterstand die ze opliepen door de coronacrisis, werd het voorbije schooljaar niet ingehaald. Bijkomend probleem: ouders die hun kinderen naar de privéles willen sturen, krijgen te maken met ellenlange wachtlijsten.

Het schooljaar is voorbij, de zomervakantie afgetrapt. Duizenden mensen zullen de komende twee maanden verkoeling zoeken in de Noordzee. En dat baart de redders op onze stranden zorgen, want de zwemcapaciteiten van kinderen en jongeren zijn niet wat ze moeten zijn. Nog altijd niet, want de redders trokken vorig jaar ook al eens aan de alarmbel.

“We dachten toen dat het door corona kwam, omdat de zwembaden een tijd gesloten waren en zwemlessen niet konden doorgaan”, zegt An Beun, secretaris van de Intercommunale Kustreddingsdienst (IKWV) en dus het hoofd van onze 1.400 kustredders. “Maar nu corona wat gaan liggen is, zien we dat er een groter probleem is. Veel kinderen leren tegenwoordig alleen nog maar op school zwemmen. Maar als de helft van de klas niet kan zwemmen en er te weinig begeleiders zijn om goed les te kunnen geven, dan moeten zij hun doelstellingen verlagen. De leerkrachten kunnen ook niet toveren. Scholen zijn vaak al blij als de leerlingen in het zwembad kunnen drijven. Ze springen ook steeds zuiniger om met zwemlessen, omdat die steeds meer kosten en de scholen rekening moeten houden met de maximumfactuur in het onderwijs.”

Dramatische afloop

Kunnen zwemmen is nochtans van levensbelang voor wie zich in zee waagt. “Zonder zwemlessen kunnen kinderen zichzelf niet redden in zee. Ze hebben de juiste technieken daarvoor niet geleerd en panikeren sneller dan andere kinderen”, waarschuwt Tom Cocle, hoofdredder in Blankenberge. “Helaas gaan ze toch in het water, zeker kinderen die deel uitmaken van een groep. De goeie zwemmers nemen het voortouw en gaan dieper de zee in. En diegenen die minder goed kunnen zwemmen, volgen. Met soms zelfs een dramatische afloop, zoals vorig jaar in Oostende.” (zie kader)

Ook de watersportclubs merken dat kinderen en jongeren steeds minder goed kunnen zwemmen. “Wij moeten sommige jongeren verplichten om een zwemvest te dragen tijdens het raften of suppen. Omdat zij gewoon niet genoeg kunnen zwemmen om zonder zwemvest op zee te gaan. Bij grote groepsactiviteiten kan dat gevaarlijk zijn”, zegt Johan Kindt van surfclub Twinsclub in Bredene.

Omdat de zwemlessen op school niet meer volstaan om goed te kunnen zwemmen, kloppen heel wat gezinnen aan bij privéclubs of zwemscholen. “De grootste uitdaging nu de zwembaden weer open zijn, is om nog zwemlessen te vinden waar er plaats vrij is”, zegt An Beun. Heel wat West-Vlaamse zwemscholen hebben immers wachtlijsten. “Zeker voor de privélessen, waarbij we het kind één op één begeleiden. We hebben letterlijk handen te kort, want ouders willen hun kinderen nog snel leren zwemmen voor ze op reis gaan”, weet Sofie Bollue van zwemacademie Aquanimo in Brugge. “De zwemclubs kunnen alle vrijwilligers gebruiken om de leraren te ondersteunen”, vult Inge Masschelein van de Oostendse zwemschool aan. “Bij ons springen er geregeld ouders in van kindjes die les volgen. Zij helpen dan bijvoorbeeld met praktische dingen, zoals naar het toilet gaan. Zo kunnen de lesgevers volledig focussen op het leren zwemmen.”

Extra middelen

Het kabinet van Onderwijs en Sport van minister Ben Weyts (N-VA) is zich bewust van het probleem. “Ik deel de bezorgdheid over een kwaliteitsvolle zwemopleiding”, klinkt het. “Daarom eisen we van alle lagere scholen dat ze voor al hun leerlingen minstens één leerjaar gratis zwemmen organiseren. We zien er ook op toe dat ze dit doen. Als minister van Sport heb ik ook het budget voor sportinfrastructuur voor deze regeerperiode fors opgetrokken naar 185 miljoen euro, zodat we in de komende jaren verschillende nieuwe zwembaden kunnen openen.”

Hopelijk moeten we dan de volgende zomers geen bezorgde redders meer opvoeren in de krant…