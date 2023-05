Red Stars vieren einde eerste seizoen met influencers Celine & Michiel

Red Stars, de voetbalvereniging voor kinderen met cerebrale parese of hersenverlamming, houdt op 10 juni in Anzegem een groot slotfeest om het einde van het eerste seizoen te vieren. Daarop zal ook het bekende influencersduo Celine & Michiel aanwezig zijn. Zij zijn officieel meter en peter van Red Stars.

Met ruim vier miljoen abonnees hebben Celine & Michiel met afstand het grootste YouTubekanaal van Vlaanderen en ook op TikTok is het koppel enorm populair. Hun video’s zijn vooral gericht op kinderen en gaan regelmatig over voetbal.

Vorig weekend kwamen Celine en Michiel al eens een kijkje nemen op een training van Red Stars in Anzegem. Naast hun liefde voor de balsport, zet het koppel zich ook graag in voor inclusie en gelijkheid. “We zijn dan ook erg blij dat ze onze meter en peter willen zijn”, zegt Maxim Vannieuwenhuyze van Red Stars. “Binnenkort komen ze bij ons een video opnemen voor hun kanaal en op ons slotfeest op 10 juni zullen ze ook aanwezig zijn. Het zal zeker mogelijk zijn om enkele groepsfoto’s met hen te nemen. Een individuele meet & greet kunnen we niet beloven want we willen iedereen de kans geven om Celine en Michiel te ontmoeten.”

Tornooi

Het slotfeest van Red Stars zal vooral in het teken staan van een tornooi voor zowel CP-voetbal als G-voetbal. Mensen met cerebrale parese of hersenverlamming hebben een zuiver fysieke beperking waarbij signalen van de hersenen naar de spieren niet goed doorkomen. G-sport is een bredere term waar ook mensen met een mentale beperking onder vallen.

“80 procent van de CP-ploegen van het land zijn al ingeschreven voor het tornooi”, zegt Christophe Kint van Red Stars. “We spelen kleine wedstrijdjes van vijf tegen vijf maar zoals altijd bij ons draait het niet om de competitie. Er is geen grote beker te winnen maar alle deelnemende ploegen krijgen een sponsorbudget. Ons hoofddoel is nog steeds om de CP-werkingen overal in het land te ondersteunen en uit te breiden.”

Brand

In Olsene start volgend seizoen alvast een tweede club van Red Stars. Daar houdt Christophe aan vast, ondanks de aangestoken brand die op 3 mei de kantine op het Domein de Raveschoot in de as legde. “We zijn er intussen een beetje van bekomen”, gaat Christophe verder. “Van de brandstichters is nog geen spoor maar daar proberen we ons niet op vast te pinnen. We willen nog steeds 23 september van start gaan in Olsene en bekijken nu met de gemeente hoe we dat kunnen doen. Vooral financieel is de brand een zware dobber, daarom startten we kort na de brand al een crowdfunding op.”

Red Stars steunen kan nog steeds op https://steunactie.nl/fundraiser/cafetaria-red-stars-zulte/-20182.

Verder is iedereen welkom op het slotfeest op 10 juni. Naast de voetbaltornooien is er op de pleinen aan de Lendedreef ook een hele dag door animatie en muziek voorzien. ’s Middags is er een barbecue. Tickets en info daarvoor zijn te vinden op de website https://red-stars.be/.