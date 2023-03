‘Red Ons Casino’: plannen om casino van Blankenberge te verkopen, botsen op weerstand

Met de oprichting van Facebookpagina genaamd ‘Red Ons Casino’ hoopt Pierre Fourier een stukje Blankenbergse grandeur van de sloophamer te redden. “Een hoogbouw in de plaats is no pasaran. Er volgen acties”, belooft hij.

Aanleiding voor de Facebookpagina zijn de plannen van het stadsbestuur om het huidige casino af te breken en te vervangen door een appartementsblok met onderaan een speelzaal.

“Het stadsbestuur heeft besloten om het gebouw te verkopen. Dat staat zwart op wit in hun meerjarenplan. De speelzaal van het casino zou dan wel terugkomen, maar voor de rest betekent dit dat er weer een zielloze hoogbouw zal komen in de plaats. Gedaan optredens, gedaan cultuur, gedaan bals. Dat moet allemaal op de schop”, aldus Pierre Fourier.

“Het casino is een baken voor vele generaties toeristen en staat symbool voor een trotse stad” Pierre Fourier

Het casinogebouw afbreken zou in diens ogen ‘een historische vergissing’ zijn. Het werd in de jaren dertig van de vorige eeuw opgetrokken naar de plannen van de Antwerpse architect Leon Stynen en het Blankenbergse duo Van Sluys & Speybrouck. “Het gebouw is een echte landmark, dat bovendien ook de Atlantikwall op de Zeedijk doorbreekt. Er gaat een soort tijdloze grandeur van uit”, zegt Fourier. “En onderschat ook de factor ‘nostalgie’ niet: het casino is een baken voor vele generaties toeristen. Maar het is mij niet enkel over het gebouw an sich te doen. Ons casino staat symbool voor een trotse stad; het is een stille getuige van de vroegere ambitie om Blankenberge op de kaart te zetten naast Oostende.”

Acties

Een beeldje uit de oude doos. © repro WK

Fourier wijst ook op de vele mogelijkheden die het casinogebouw, indien goed gerund, te bieden heeft. “Cultuur, shows, soirées, bals: alles onder één dak en dat in volle stadscentrum, op een historische locatie die diep in het collectief geheugen is gegrift. De cultuurbeleving moet met het stadscentrum verweven blijven, anders verliest ook dit opnieuw een deel van zijn waarde. En ik ben niet als enige die mening toegedaan: ik merk dat dit thema enorm leeft bij de bevolking.”

Met zijn Facebookpagina wil Fourier ook mobiliseren. “Het stadsbestuur mag zich binnenkort aan een aantal acties verwachten”, klinkt het.

Betonrot

“Het casino is een oud gebouw met veel mankementen. Ook de komende jaren zal er nog heel wat in onderhoudswerken geïnvesteerd moeten worden, want het huidige casinogebouw moet nog een tijdje mee. Maar op de langere termijn is het inderdaad wel de bedoeling om een nieuw casino neer te poten met deels een privatieve uitbating”, reageert erfgoedschepen Kathy Kamoen (Open VLD). Ze begrijpt ook dat het bij veel mensen leeft. “Dat het casino een waardevol gebouw is en een meerwaarde voor het Blankenbergse stadsbeeld, dat staat buiten kijf.”

“Het gebouw zit vol betonrot. Het van de sloophamer redden, zal minstens twee keer zoveel kosten als restauratie” Erfgoedschepen Kathy Kamoen

“Maar het gebouw zit ook vol betonrot. Het van de sloophamer redden, zal minstens twee keer zoveel kosten als een restauratie. En je moet ook het volledige plaatje zien: op termijn willen we de volledige site aanpakken, waarbij het onder meer de bedoeling zou zijn om het Casinoplein sterk te vergroenen en er een aantal leuke zithoekjes te creëren. Op die manier kan de casinobuurt ook een aantrekkelijk nieuw stadsgedeelte worden”, klinkt het.

“En wat betreft het doorbreken van de Atlantikwall: de herbestemming van de Petit Rouge wordt een prachtproject. Dat zal er dus óók toe bijdragen om van onze zeedijk een pareltje te maken”, klinkt het.