Recyclagepark in Waregem sluit twee maanden de deuren wegens enkele grote aanpassingswerken

Door aanpassingswerken zal het recyclagepark in de Lindestraat in Waregem van 4 september tot en met 22 oktober volledig sluiten.

Het centrale ‘containerpark’ in de Lindestraat op De Bilkhage ondergaat binnenkort enkele grote aanpassingswerken. De site wordt volledig gesloten vanaf maandag 4 september. Op maandag 23 oktober moet het recyclagepark opnieuw toegankelijk zijn.

“Om ervoor te zorgen dat alle inwoners toch makkelijk hun afval kwijt kunnen, worden de openingsuren van het recyclagepark in Beveren-Leie de komende twee maanden uitgebreid”, vertelt schepen van Afvalbeleid Maria Polfliet (CD&V). “Het park in de Leenakkerstraat zal van maandag tot en met vrijdag telkens van 12 tot 19 uur geopend zijn, en op zaterdag van 8 tot 16 uur.”

Imog-sites

Het recyclagepark in de Lindestraat in Waregem is nog toegankelijk tot zaterdag 2 september, op weekdagen van 12 tot 19 uur en op zaterdag van 8 tot 15 uur. Als inwoner van Waregem kan je bovendien steeds op alle intergemeentelijke sites van Imog terecht, meer bepaald in Deerlijk, Harelbeke, Heule, Rollegem, Kruishoutem, Zingem, Spiere-Helkijn, Wielsbeke, Zwevegem en Moen. Die openingsuren en adressen vind je via de website. (LV)