Recyclagepark Harelbeke werkt mee aan proefproject waarbij elektro-apparaten een tweede leven krijgen

Imog lanceert een vernieuwd proefproject om elektro te hergebruiken. Het proefproject ‘bewarend inzamelen’, waarbij elektro-apparaten die achtergelaten worden in het recyclagepark een tweede leven krijgen, wordt uitgebreid.

In het recyclagepark van Harelbeke is het proefproject bewarend inzamelen een succes. “Afval… bron van grondstof en energie is ons motto. Wij werken graag mee aan het proefproject rond bewarend inzamelen: dit zet in op afvalpreventie en hergebruik. Je mag je niet vergissen want elektro die hier binnenkomt kan misschien nog hersteld worden”, aldus Koen Delie, manager interne en externe communicatie Imog. “We werken als Kringloopwinkel heel nauw samen met zowel Recupel als de lokale afvalintercommununales.

Recupel gaat samen met ons op zoek naar opportuniteiten op vlak van herstel en hergebruik”, zegt Ellen De Craemer, operationeel directeur bij De Kringloopwinkel Zuid-West-Vlaanderen. “Zo maken toestellen als koffiezetapparaten, laptops, stofzuigers of bureaulampen vaak nog kans op een tweede leven. De voorbije zes maanden kon De Kringloopwinkel Zuid-West-Vlaanderen al 260 elektroapparaten recupereren op het Imog recyclagepark in Harelbeke, die nog perfect verkoopbaar waren. Dat deden we via hetProefprojectwaarbij de bezoeker wordt gevraagd om apparaten die nog werken, niet in de grote palletboxen te werpen, maar wel in een aparte rolkooi die speciaal hiervoor staat opgesteld.”

Afzonderlijk

“Dankzij het proefproject bewarend inzamelen van Repair&Share, Recupel en heel wat andere partners kunnen bezoekers van elf Vlaamse recyclageparken Landen, Begijnendijk, Boortmeerbeek, Haacht, Turnhout, Hoogstraten, Harelbeke, Wortegem-Petegem, Herzele, Oudenaarde en Brakel vandaag elektrische toestellen die nog werken afzonderlijk deponeren”, zegt Stijn Ombelets van Recupel.