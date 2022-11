Recreational Diving Society uit Brugge mag duiken in vijver Koude Keuken: “Nu ook in open water oefenen”

Stad Brugge stelt voortaan de vijver van sport- en recreatiedomein De Koude Keuken in Sint-Andries open voor duikvereniging Recreational Diving Society. En dat is welgekomen, want de vereniging, die wekelijks trainingen geeft in Brugse zwembaden, kampt al een tijd met plaatsgebrek.

De eerste officiële duik in de vijver vond plaats op zondag 6 november. “Recreational Diving Society vzw is een erkende Brugse duikvereniging met meer dan 70 leden. De vereniging geeft elke week clubtrainingen in het Jan Guilini-zwembad en in LAGO (het voormalige Olympia-bad, red.)”, zegt schepen van Sport Franky Demon. “Helaas moet de vereniging wegens plaatsgebrek vaak nieuwe leden weigeren en ze op de wachtlijst zetten.”

Werking verbeteren

“Vanuit het stadsbestuur hechten we veel belang aan onze sportverenigingen”, gaat schepen Demon verder. “Het zijn plaatsen waar onze inwoners aan sport kunnen doen en waar het sociale leven bloeit. Door de vijver van de Koude Keuken open te stellen voor Recreational Diving Society vzw, kunnen we de werking van de duikvereniging nog beter ondersteunen. Zowel hun beginnende als hun ervaren leden kunnen nu de duiksport in open water beoefenen.” Recreational Diving Society vzw zal in principe elke derde vrijdag van de maand duiken in de vijver. De vereniging zal zelf instaan voor het redderstoezicht en de toegang tot het water. Stad Brugge neemt de kosten voor de wateranalyses op zich. Voorzitter Filip Roelandt van de duikersvereniging toont zich alvast erg enthousiast over de nieuwe mogelijkheden. “Sinds onze oprichting in 2005 kennen we al een lange zoektocht naar structurele duikmogelijkheden in de Brugse regio. Zo testten we al de Lac van Loppem, de haven van Zeebrugge, de kade van de Zeescouts, de Sint-Pietersplas en de vijver van Boudewijnpark. Allemaal pogingen zonder succes, om uiteenlopende redenen”, aldus Filip Roelandt. “Maar vandaag voelt dus een stukje als thuiskomen. Duiken in open water in goede omstandigheden in ons eigenste Brugge.”

1.100ste duik

Het was voor Recreational Diving Society overigens niet alleen de eerste clubduik in de vijver van de Koude Keuken. Er vond nog een bijzondere duik plaats. Luc Neyt, de 78-jarige secretaris van de vereniging, ook wel Bompi genoemd ondernam zijn 1.100ste duik en bracht het er opnieuw heelhuids vanaf. En daar werd nadien nog op geklonken.