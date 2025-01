Recreatiezone Keerstraat in Waregem is nu groenzone met hondenweide, trapveld en fruitboomgaard

Op vrijdag 24 januari werd in Waregem het zogenaamd voormalige Collegeplein tussen de Aststraat, Broekstraat en Sint-Jozefstraat officieel in gebruik genomen als groene prikkel Keerstraat. Het resultaat mag er zijn. Het is een volwaardige groene buurt- en ontmoetingsplek, die biodiversiteit met recreatie verenigt.

“Samen met het Regionaal Landschap Leie en Schelde toverden we het voetbalveld om tot een multifunctionele groenzone met hondenweide, trapveld, fruitboomgaard, wadi’s en een heus klim- en klauterparcours met speelheuvels”, vertelt schepen van Groenbeleid Kim Deplancke. “De leerlingen van VIBSO en VBS Gaverke staken een handje toe bij de plantwerken.”

De jeugddienst organiseerde vooraf een bevraging bij de buurt en op basis van hun wensen en noden ontwierp het Regionaal Landschap Leie en Schelde het plan. De graafwerken gebeurden afgelopen zomer en deze winter staken de Leerlingen Groen van Vibso en VBS Gaverke de handen uit de mouwen bij het aanplanten van de bomen en struiken.

Ook gedacht aan dieren

Bomen en struiken zoals wilde liguster, lijsterbes en meidoorn bezorgen vogels, insecten en kleine dieren het hele jaar door voedsel en beschutting. In de nieuwe hondenweide kunnen viervoeters veilig ravotten in een groene, gevarieerde omgeving.

Enkele wadi’s houden overtollig water vast. De kinderen uit de buurt kunnen zich tot slot volop uitleven op speelheuvels en in de klim- en klauterzone, terwijl ouders verpozen op de banken. De plek is een mooie combinatie van bidoviversiteit en recreatie. De totale kostprijs bedraagt 39.000 euro, betaald door de stad, de provincie en het Regionaal Landschap Leie en Schelde.

(PP)