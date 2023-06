Recreatiezone Gistel officieel open op 28 juni

Aansluitend op de afgeronde werken in de Vaartstraat én de herinrichting van vrijetijdscentrum Zomerloos, is de nieuwe recreatiezone langs de Sportstraat (bijna) klaar. De werken aan de recreatiezone gingen bijzonder vlot en op woensdag 28 juni worden een nieuw voetbalveld, omnisportkooi, skatepark en looppistes geopend.

Alle Gistelnaars zijn welkom op het openingsfeest. Er worden verschillende activiteiten voorzien, met onder meer een voetbalmatch met het college van burgemeester en schepenen. Iedereen is welkom vanaf 14 uur. Wie tussen 14 en 15 uur aankomt, wordt getrakteerd op een gratis drankje.

Zin om eens een balletje te trappen met de burgemeester of te scoren tegen de schepenen? Het kan! Inschrijven is in dat geval wel nodig en kan via 059 27 98 71 of zomerloos@gistel.be en aan de balie van Zomerloos, in de Sportstraat 1. (TVA)