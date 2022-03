Recreatiebad de Alk nog altijd gesloten door groot defect

Tijdens de nacht van 23 op 24 februari liep het grote zwembad van recreatiebad de Alk in Wingene volledig leeg. Eén van de hoofdleidingen sprong stuk. Momenteel is er veel schade en het is niet nog duidelijk wanneer het zwembad opnieuw open kan.

Door een breuk aan de hoofdleiding liep er 300 000 liter water vanuit het zwembad naar de kelder toe. De schade is groot en de herstellingswerken zijn volop bezig. “De schade aan de technische installaties is nog niet duidelijk en daardoor kan het zwembad nog niet gevuld worden”, verduidelijkt schepen van Sport Jens Danneels (CD&V). “Onze onderhoudsfirma doet er alles aan om het zwembad zo vlug mogelijk terug op te kunnen starten, maar voorlopig is dit niet mogelijk. De herstellingswerken kunnen nog wekenlang duren.”

Intussen wordt de onverwachte sluitingsperiode gebruikt om oorspronkelijk later geplande werken aan de ingang van het zwembad uit te voeren. Het recreatiebad de Alk krijgt een grondige upgrade in de vorm van een geautomatiseerde toegangscontrole met ticketkiosk. Op die manier zal de toegang bij de heropening volledig geautomatiseerd verlopen.