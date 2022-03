Recreatiebad de Alk in Wingene op maandag 28 maart opnieuw open

Recreatiebad de Alk in Wingene moest noodgedwongen de deur van het zwembad sluiten en dit naar aanleiding van een gesprongen buis. De herstellingswerken zijn gebeurd en op maandag 28 maart kan men heropenen.

“We pakten de herstellingswerken stap voor stap aan”, weet schepen van Sport Jens Danneels. “De beschadigde ruimte die onder water liep, moest volledig droog zijn zodat men aan de herstellingen kon beginnen en vaststellen wat stuk was. Intussen zijn de herstellingen achter de rug. Het bad werd heel langzaam gevuld en we kregen groen licht om opnieuw open te gaan. We hoopten allemaal dat het zwembad open kon tijdens de paasvakantie en dankzij de inspanningen van onze beheer- en onderhoudspartners en onze eigen diensten, kunnen we al een weekje vroeger heropenen.”

De regulaire zwemacademie en andere activiteiten zullen pas heropgestart worden na de paasvakantie. Alle deelnemers worden hiervan op de hoogte gebracht. De recreatieve elementen zijn natuurlijk wel toegankelijk voor de waterratten.