Recordpoging visbakken in Nieuwpoort is gelukt

Promovis Nieuwpoort bakt 1062 vissen voor MUG-Heli en breekt hiermee het record van het eerste jaar.

Het is de derde maal dat Promovis Nieuwpoort tijdens de Sint-Bernardusfeesten pladijs bakt. Dit jaar gaat de opbrengst integraal naar de MUG Heli West-Vlaanderen.

Het eerste jaar werden 1020 vissen gebakken, vorig waren het er 602 en nu werd het eigen record verbroken en werden 1062 vissen gebakken en verkocht. De verse pladijzen werden verkocht aan 5 euro het stuk en dit brengt het mooie bedrag van 5.310 euro op voor de MUG Heli.

“We kiezen bewust voor de MUG-Heli, omdat de financiering rond de helikopter al een tijdje ter discussie staat. Nochtans is de MUG-Heli erg belangrijk voor een snelle interventie in onze kustregio. Elke cent om de helikopter actief te houden, is daarom welkom en is voor iedereen van levensbelang”, zegt Ronny Beschuyt van Promovis Nieuwpoort.

“De MUG-Helikopter, de enige in Vlaanderen, redt zo’n 40 levens per jaar, maar moet rekenen op grote en kleine sponsors om het jaarlijks budget rond te krijgen”, weet Patrick Coulier die geld helpt inzamelen en sponsors zoekt om de levensreddende helikopter in de lucht te houden.

Dr. Nico Müller van het Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening is eveneens in de wolken met het initiatief. “Het is fenomenaal dat vzw Promovis Nieuwpoort ons wil steunen. Dankzij dergelijke initiatieven kunnen we blijven bestaan. Want in tegenstelling tot wat velen denken, factureren wij niet meer dan als een patiënt met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht wordt. Bij elke vlucht lijden we dus verlies. De kostprijs van onze MUG-Helikopter mag niet onderschat worden”.

De jaarlijkse kostprijs van de MUG-Heli wordt geschat op ongeveer 900.000 euro. (Peter Germonprez)