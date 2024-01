Recordbreker Jean-Pierre (69) maakt grootste kruiswoordraadsel ter wereld… maar ziet het afgekeurd: “Ik blijf proberen bij Guinness”

Jean-Pierre Hoorens (69), een gedreven kruiswoordraadselliefhebber uit Rollegem bij Kortrijk, deed tijdens Rollie’s Rollofeesten een ambitieuze recordpoging voor het creëren van het grootste niet-gepubliceerde kruiswoordraadsel ter wereld. “Helaas kan ik niet alle vereiste bewijsstukken voorleggen, waardoor mijn recordpoging wellicht niet zal goedgekeurd worden, maar ik lig er niet van wakker”, zegt een optimistische Jean-Pierre.

De Rollegemse recordbreker en kruiswoordraadselliefhebber is vastbesloten om de grenzen van zijn prestaties te verleggen. Zo presenteerde hij eerder deze maand een gigantische legpuzzel met meer dan 50.000 stukken, brak hij al tweemaal het wereldrecord hoofdrekenen en haalde het wereldrecord voor het grootste uitgegeven kruiswoordraadsel. Op de Rollie’s Rollofeesten, het dorpsfeest van Rollegem, deed hij vorig jaar een wereldrecordpoging voor het grootste niet-gepubliceerde kruiswoordraadsel. “Het gevraagde bewijsmateriaal werd toen verzameld en aan Guinness World Records bezorgd om officieel te laten erkennen, maar na vele weken wachten op een antwoord moet ik helaas besluiten dat aangepaste regels mijn recordpoging in gevaar brengen”, vertelt Jean-Pierre.

Het Guinness World Records-team heeft Jean-Pierre namelijk verzocht om nieuw bewijsmateriaal aan te leveren alvorens zij zijn prestatie kunnen goedkeuren. “Je moet kunnen bewijzen dat ieder woord er slechts eenmaal in voorkomt, dat was niet vereist in 1984 toen ik een ander record vestigde voor het grootste gepubliceerde kruiswoordraadsel. Heel wat woorden staan er twee of drie keer in. Helaas is dit nieuwe bewijsstuk nu essentieel geworden voor de goedkeuring.”

Jean-Pierre benadrukt de inconsistentie in de regelgeving bij Guinness World Records. “Tijdens mijn eerdere wereldrecordpoging voor hoofdrekenen in machten werden de regels ook gewijzigd. Ik vraag me af of het niet redelijk is om records van dezelfde aard te beoordelen op basis van consistente en vergelijkbare regels. Ik hoop op een constructieve dialoog met het Guinness World Records-team om mijn prestatie alsnog officieel erkend te krijgen.”