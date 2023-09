Recordaantal van 1.619 nieuwe inwoners voor Wevelgem in 2022

Jaarlijks verwelkomen het gemeentebestuur en de gemeenteraadsleden de nieuwe inwoners. Dat zijn er verrassend veel. Op een totaal van 31.791 inwoners waren dat er vorig jaar 1.619. Het gros daarvan – 1.379 – kwam uit een andere gemeente, 240 kwamen uit het buitenland. Soms zijn dat ook Wevelgemnaren die een tijdje buiten de gemeente hebben verbleven.

Dat aantal ligt toch iets hoger dan in de voorbije jaren, zo blijkt uit de cijfers. Behalve in het coronajaar 2020, waarin er 1.315 waren, lag dat cijfer telkens in de buurt van 1.450 nieuwe inwoners.

Het is een goede gewoonte dat de nieuwe inwoners worden uitgenodigd op een welkomstfeest. Ze kunnen proeven van Wevelgemse bieren, een glas wijn of een frisdrank. Zo’n 150 mensen gingen op de uitnodiging in.

Onder meer Gilles Vandorpe (29) en Jolien Deryckere (27) waren present op het feest. “Wij hebben onze hele jeugd in Wevelgem gewoond”, lacht Jolien. “Ik in de Memlingstraat in Wevelgem, Gilles in Gullegem. We woonden aanvankelijk in Heule, maar recent zijn we verhuisd naar de Jan Van Eyckstraat in Wevelgem. Niet zo ver van het ouderlijk huis!”

Een ander verhaal horen we bij Annelien Vanden Broucke (29) en Adrien Waterbley (29). Annelien groeide op in Boezinge, Adrien in Ardooie. Ze leerden elkaar kennen in Gent en vestigden zich in Moorsele. Centraal gelegen, niet ver uit de buurt van de ouders en het werk.

De welkomstdrink is meteen een goede gelegenheid om kennis te maken met andere nieuwelingen. Annelien en Adrien waren al snel in gesprek met Joke Soubry (27) uit Heule en Timothy Decomble (27) uit Rekkem. “Ik werk bij Alpro”, vertelt Timothy, “Joke werkt in de Branding in Heule. Wevelgem is voor ons perfect gelegen om snel op het werk te raken. Wij vonden een woning in de Eikenstraat in Wevelgem.”

Cadeautjes

Als welkomstcadeau kregen de 832 nieuwe gezinnen een rijkgevulde goodiebag, met onder meer zwembeurten, een bibpas en een cultuurbon. Allen werden ze uitgenodigd op de welkomstdrink in De Kleine Porsies. Heel wat nieuwe Wevelgemnaren gingen daarna nog een kijkje nemen in het park, waar het familiefeest Spark volop aan de gang was. (SL)