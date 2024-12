Recordaantal deelnemers aan ‘Oostende Fonkelt’: nog nooit lichtte Oostende zo fel op

Design Oostende in de Koninginnelaan (Centrum): “Tijdloos en klassevol ontwerp”

Ook tien verenigingen en 67 ondernemers doen aan Oostende Fonkelt mee. Design Oostende in de Koninginnelaan 52 is een nieuwe deelnemer. “Vroeger plaatsen we alleen een mooie kerstboom in de winkel. Nadat we een oproep met info ontvingen van de stad, besloten we dit jaar mee te doen”, vertellen zaakvoerders Bruno (42) en Maarten (38) Jansseune. “We willen het extra gezellig maken en laten de vitrine als het ware uitlichten.” De verlichting kan je onmogelijk missen: zowel links als rechts van de hoofdingang volgen duizenden lampjes de contouren van de gevel. In het midden pronkt een knappe kerstboom. “We opteerden voor een tijdloos en klassevol ontwerp. Het past ook bij de verlichting – en kerstversiering – in de zaak. We krijgen heel wat positieve reacties. Wat we volgend jaar zullen doen? Ha, dat blijft nog een verrassing, hé.” Niet alleen de winkel in de Koninginnelaan doet mee met Oostende Fonkelt. Ook lifestyleshop DOK in de Hendrik Baelskaai 8 op Oosteroever, van dezelfde architectenfamilie, is een blikvanger.