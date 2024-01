“Recordaantal bezoekers met veel lof voor beleving”: eindejaarsperiode in Roeselare was een schot in de roos

De eindejaarsperiode in Roeselare was meer dan geslaagd. Veel volk in de winkelstraten, volle horecazaken en 100 procent beleving in de winkelstraten en de pleinen van de binnenstad. We spraken met tevreden deelnemers aan het eindejaarsgebeuren in onze stad.

“We hebben beter gewerkt dan verleden jaar”, knikt Stefaan Lauwyck, de uitbater van de ijspiste op de Grote Markt. “Het feit dat de stad alle registers heeft opengetrokken om een superbeleving aan te bieden, zit daar voor een groot stuk tussen. Er was voortdurend animatie in de winkelstraten en de pleinen en straten waren ontzettend mooi verlicht en versierd.”

“Neem nu de toegang tot de Grote Markt: je wandelt door een sprookjesdecor, er is een winterchalet van waaruit Play Nostalgie live radio heeft gemaakt, er is een paardjesmolen. Echt waar, geen kwaad woord over de eindejaarsbeleving in Roeselare. En ook de bezoekers aan de schaatspiste begonnen spontaan over hoe mooi ze Roeselare vonden in deze tijd van het jaar. Ik denk wel dat men nu een prima scenario heeft voor enkele jaren ver.”

“Ook de winterwonderpakketten tijdens de kerstvakantie waren een schot in de roos. Voor maar 15 euro kon je een hele dag plezier kopen in Roeselare. Je had de keuze uit de nieuwste kerstfilm bekijken of hier schaatsen op de ijspiste. Je kreeg er nog een ticket voor een van de kermisattracties, een pak oliebollen en een drankje in de lokale horeca bovenop. Op het vlak van prijs-kwaliteit valt dit niet te kloppen.”

Sam Nuytten, voorzitter van vzw Shopping & Centrum Roeselare, is eveneens zeer tevreden. “De laatste week hebben we de weergoden niet aan onze kant en dat is natuurlijk spijtig. Maar er zijn heel veel mensen naar Roeselare afgezakt met het eindejaar. Horecazaken draaiden overuren en we hebben veel lovende commentaren gekregen over ons concept: de beleving was top. Misschien hebben de winkeliers, mede door het slechte weer, geen echte gouden zaken gedaan, maar ik heb toch al veel handelaars gehoord die zeer tevreden zijn met de verkoop van de laatste weken. En dan volgt nu nog de koopjesperiode!”

“Veilig was het wel: in kwartier tijd twee keer moeten blazen” – Sam Nuytten

“En dat het veilig is in Roeselare kan ik zeker beamen. Op weg naar Petrouska deze middag werd ik aan de kant gezet en moest ik blazen. En toen ik een kwartier later dezelfde weg terug nam, werd ik aan de andere kant van de baan ook tegengehouden om opnieuw te blazen. Toen ik die politiemensen vertelde dat ik een kwartier eerder al had moeten blazen, kreeg ik te horen dat zij niet konden weten wat ik in een kwartier had gedaan. Geen speld tussen te krijgen, hè? Alleen jammer dat ik geen BOB-sleutelhanger heb gekregen om twee keer te blazen.”

Charlotte Maertens, assistent-manager van Zara Roeselare, heeft goed verkocht in de eindejaarsperiode, maar toch niet zoals verleden jaar. “Er was inderdaad heel veel beleving in de shoppingstraten, maar regen en wind zijn geen vrienden van winkelende wandelaars. Na vier uur in de namiddag kwam er soms meer volk over de vloer, maar het was nooit zo’n toeloop dat we meer medewerkers moesten vragen. De koopjes zijn nu gestart en die beloven wel druk te worden. Tijdens die periode zullen we op volle sterkte aanwezig zijn om de klanten zo goed en snel mogelijk te helpen.”

“Kerstlichtjes en animatie waren magnifiek” – Marie-Ann Verbrugge

Marie-Ann Verbrugge uit Roeselare was vaak te vinden in de winkelstraten voor Kerstmis en Nieuwjaar. “Ik ga ook buiten die periode vaak op stap in de winkelstraten. Daarom niet altijd een volledige namiddag, want het kan zelfs een half uurtje zijn als ik iets specifiek nodig heb uit een bepaalde winkel. Nu was ik dikwijls in de stad aanwezig. Dat was zowel met mijn man Philip als met mijn kleindochter Alice. Met Alice hebben we geschaatst, een rondje gemaakt op het reuzenrad en de paardjesmolen en zelfs een rit door het centrum met het treintje. Ik vond de kerstverlichting en de animatie in de shoppingstraten magnifiek. Roeselare was een echte kerststad dit jaar. Hoedje af.”

Ook vanuit de stadsdiensten klinken positieve klanken over de eindejaarsperiode. De voorlopige cijfers geven hen overschot van gelijk. De bezoekersaantallen van de laatste week zijn nog niet bekend, maar op zaterdag 23 en zondag 24 december waren er respectievelijk 28.000 en 13.000 bezoekers in Roeselare en op zaterdag 30 en zondag 31 december 23.000 en 10.000 bezoekers. Op de weekdagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar noteerde men zelfs gemiddeld 20.000 bezoekers per dag.

Tevreden burgemeester

“Het weekend van 16 en 17 december was het absolute topweekend met zo’n 56.000 bezoekers”, zegt burgemeester Kris Declercq. “Zowel op zaterdag als zondag waren ongeveer 28.000 bezoekers van de partij. Daarmee waren zaterdag 16 en zondag 17 december de drukste dagen van 2023, op de Batjes na. Ik ben een ongelooflijk tevreden burgemeester. Onze medewerkers van de stad hebben zich keihard ingezet om een mooie kerstsfeer te creëren. Zij zijn een groot deel van het succes van de eindejaarsperiode in onze stad. Dat typeert volledig de Roeselaarse mentaliteit: samen de schouders onder een project zetten en er een succes van maken.”