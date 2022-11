Rechtzetting: Afbraak- en grondwerken Devagro

Op zondag 6 november berichtten we op KW.be over mensenhandel en georganiseerde fraude bij sloopwerken in Kortrijk en Anzegem. Het illustratiebeeld bij het artikel betrof een foto van een werf van afbraak- en grondwerkenbedrijf Devagro. De firma Devagro, wiens kraan op het beeld te zien was, heeft evenwel niets te maken met de zaak rond mensenhandel en fraude, en werd er dus foutief mee in verband gebracht.