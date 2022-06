Rechtbank stelt beslissing over sluiting padelclub in Brugge een weekje uit

Het protest tegen de geluidshinder van padelclubs groeit. Drie Brugse tennisclubs die recent padelvelden aanlegden, liggen in de clinch met hun buren. Groot mankement is dat er voor padel geen geluidsnormen zijn die het stadsbestuur kan hanteren om op te treden bij overlast. Bijgevolg trokken de misnoegde buren van twee padelclubs naar de rechtbank. Tegen KTC Azalea in Sint-Pieters werd vorige week een procedure in kortgeding ingeleid. Pas op donderdag 30 juni velt de rechtbank een vonnis over al dan niet sluiting van deze padelclub. De buren van de Witte Beer in Sint-Kruis hopen dan weer op een aanvaardbare en ‘vredevolle’ oplossing via de vrederechter in Brugge.

Op vrijdag 24 juni moest de Brugse rechter Wim De Backer in kort geding oordelen of de padelclub van KTC Azalea in de Sint-Pietersgroenestraat al dan niet gesloten wordt. Hij houdt zijn beslissing nog in beraad tot donderdag 30 juni. Twee buurtbewoners, Hans Schmidt en Peggy Versnick, eisen de sluiting. De verstandhouding met KTC Azalea is al vele maanden zoek.

Gezondheid

Sinds deze tennisclub ook vier padelvelden heeft, klagen de buren over geluidsoverlast. Padel maakt veel meer geluid dan tennis. De buren beweren dat het lawaai van die sport hun gezondheid schaadt.

Er werd een studie uitgevoerd om geluidsisolerende muren te plaatsen op de scheidingslijn met het huis van de buurman, maar dat bleek niet mogelijk. De buren eisen dat de geluidshinder onder de 45 decibel blijft. Volgens Tom Vuylsteke, voorzitter van KTC Azalea, is het omgevingslawaai in Sint-Pieters al hoger.

Geen normen

Sportschepen Franky Demon (CD&V) is zich bewust van het probleem: “Momenteel valt geluid van padel niet onder Vlarem. Hoog tijd dat Vlaanderen normen oplegt, zodat wij als lokaal bestuur kunnen optreden. Aan nieuwe padelclubs vraagt de stad om een geluidstudie uit te voeren, maar wij kunnen dat niet opleggen aan bestaande sportclubs.”

Ook de drie padelvelden van de tennis- en sportclub de Witte Beer in Sint-Kruis zorgen voor ongenoegen, bij de bewoners van de Karel van Manderstraat. Voor ze ingericht werden, had de buurt al bezwaren. Terwijl nieuwe padelclubs een omgevingsvergunning moeten aanvragen, hebben bestaande tennisclubs geen toelating nodig om tennisvelden om te turnen in padelvelden.

In tegenstelling tot de buren van KTC Azalea hopen de malcontente inwoners van de Karel van Manderstraat op een ‘vredevolle’ oplossing: een compromis met de Witte Beer die de geluidsoverlast beperkt. Daarom zijn ze naar de vrederechter gestapt.

7 op 7 van 8 tot 22 uur

Vorig jaar rees protest tegen de plannen van Hockey KHBC om aan de watertoren in Sint-Andries vier padelvelden in te richten. Gemeenteraadslid Andries Neirynck (Groen) stuurde hierover een schriftelijke vraag naar het stadsbestuur:

“Dit is voor de buurt onaanvaardbaar. Padel kan zeven dagen op zeven gespeeld worden van 8 tot 22 uur. Dit zorgt voor geluidsoverlast en lichtvervuiling. Er zou zelfs een boomgaard opgeofferd worden voor die velden.” Uiteindelijk zag de hockeyclub af van de plannen, om de lieve vrede met de buurt te bewaren.

Sint-Michiels

Ook de padelvelden van tennisclub Sint-Michiels in de Xaverianenstraat zorgen voor irritatie, bij bewoners in de Witte Molenstraat. De gloednieuwe padelclub Todos palmde gelukkig de verloederde tennisvelden aan D’Hoeve in, vlakbij Kinepolis, ver van de ‘bewoonde’ wereld. Is met dertig padelvelden in Brugge de verzadiging bereikt?