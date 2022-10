Rechtbank legt Belgische staat geen verbod op om Iraanse terrorist uit te leveren in ruildeal met Olivier Vandecasteele

De Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel legt de Belgische staat geen verbod op om de veroordeelde Iraanse terrorist Assadollah Assadi over te brengen naar Iran. Dat meldt Het Nieuwsblad en het nieuws wordt bevestigd door de advocate van Olivier Vandecasteele, een Belgische ngo-medewerker die al meer dan 200 dagen in een Iraanse cel zit, en die één van de partijen in het geding was.

Assadollah Assadi werd door de Antwerpse correctionele rechtbank veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar omdat hij het brein was achter een verijdelde aanslag op een congres van de Iraanse oppositie in Parijs, in 2018. Iran heeft de bevoegdheid en de beslissingen van de Belgische rechtbanken in dat dossier nooit erkend.

In maart 2022 sloten België en Iran een verdrag waardoor Iraniërs die in België in de gevangenis zitten naar hun eigen land kunnen overgebracht worden en vice versa. De Iraanse oppositie vreest dat dit binnen de kortste keren zal gebeuren met Assadi, eenmaal het verdrag geratificeerd is.

Leden van de Iraanse oppositie in Europa waren daarom naar de rechtbank van eerste aanleg gestapt en hadden een kort geding aangespannen tegen de Belgische staat. Daarin vroegen ze om een overbrenging van Assadi te verbieden tot het Grondwettelijk Hof de kans heeft gekregen zich uit te spreken over de wet en het verdrag dat de overbrenging van gedetineerden tussen België en Iran mogelijk maakt. Volgens hen zou de overbrenging immers hun rechten schenden, aangezien zij het doelwit waren van de verijdelde aanslag.

De rechtbank was van oordeel dat hun vraag wel ontvankelijk was maar niet gegrond. De eisers kunnen wel nog in beroep gaan tegen de beslissing. Hun advocaat, meester François Tulkens, wou minstens voorlopig geen commentaar kwijt over de uitspraak.

