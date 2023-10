RC Harelbeke treft 42 jaar na bekerstunt opnieuw Standard: Met elf bussen naar Luik

1 november 1981. KRC Harelbeke schakelt het Standard Luik van Tahamata, Gerets, Vandersmissen en Arie Haan uit in de Beker van België voetbal. Komende woensdag, op 1 november 2023, dag op dag 42 jaar later, trekt RC Harelbeke opnieuw naar Luik voor de beker, ondertussen omgedoopt tot Croky Cup.

42 jaar geleden scoorde Ndingi Bokila twee keer en Harelbeke bekerde verder. In de achtste finale werd toen thuis van Antwerpen met 1-2 verloren en het was Thor Waterschei dat uiteindelijk de beker won. Dat Harelbeke speelde toen in tweede nationale, de 1B van vandaag en kon via de eindronde na de finale tegen Beerschot net niet promoveren naar de hoogste afdeling. De ploeg met onder anderen doelman Demaeght, Alvarez, Notten en Sanders was toen bijzonder sterk.

Komende woensdag trekt RC Harelbeke dus opnieuw naar Luik voor een bekerduel. De jongens van coach Bruno Derveaux schakelden alle tegenstrevers uit en mogen zich in de 1/16de finales weer meten met het grote Standard.

Sammy Bossut

Wie het eersteklassevoetbal volgt, weet wat dat betekent. Een kolkend stadion, tegen een ploeg die ondertussen in de winningmood is. Er zijn eenvoudiger klusjes te bedenken.

Sammy Bossut van RC Harelbeke is de enige speler die zulke toestanden kent. Meer nog, met Zulte Waregem mocht hij in 2017 na winst met de strafschoppen tegen KV Oostende, die beker omhoog steken. Weinig spelers bij Standard Luik, die zulke referenties kunnen voorleggen. Maar daar stopt dan ook elke vergelijking. RC Harelbeke is vandaag een ploeg die ondertussen wel een vaste waarde in 2de amateur is, en duidelijk aan het opveren is, maar een vergelijking met Standard is wellicht onmogelijk.

42 jaar geleden was er al dikke ambiance. © gf

IJkpunt

“Dit is natuurlijk voor heel wat spelers een belevenis om nooit meer te vergeten”, blikt Derveaux even vooruit. “Maar het reikt breder dan dat. Voor heel de club wordt dit weer een ijkpunt in de geschiedenis. Je voelt hier aan alles dat er een nieuwe wind aan het waaien is. De stunt met de gratis abonnementen werd een enorm succes. Als ik zie hoeveel supporters wij nu tellen, ongezien op dit niveau. En dat vertaalt zich nu ook naar een grote supporterssteun voor die wedstrijd tegen Standard, hartverwarmend!”

“Maar uiteraard staat onze focus ook op de eerstkomende thuiswedstrijd tegen Ninove. Na het mooie gelijkspel tegen leider Aalst, mogen we niet denken dat Ninove een makkelijke opdracht wordt. Die staan fel ondergewaardeerd in de rangschikking. We zullen heel geconcentreerd moeten zijn. Standard is eigenlijk een beloning. Voor zo’n wedstrijd hoef ik mijn mannen niet te motiveren”, knipoogt Derveaux.

Fandorp

Nico Daenens, de nieuwe sterke man binnen RC Harelbeke, dokterde een wel héél aanlokkelijk voorstel uit. De supporters kunnen voor de prijs van 20 euro met een bus mee naar Luik, worden midden in de nacht veilig terug thuisgebracht, krijgen voor die prijs ook hun ticket voor de wedstrijd aangeboden en ontvangen bovendien nog eens een drankjeskaart voor de kantine in Harelbeke, ter waarde van 10 euro.

“En dat zijn heel wat supporters”, weet Julie Vantomme die voor de groep Daenens het hele busgebeuren coördineert. “Na ons laatste verkoopmoment van donderdag zijn er een 700-tal mensen ingeschreven. Dat betekent dat we met 11 bussen richting Luik vertrekken. Het is de bedoeling een soort fandorp te organiseren in de namiddag van 1 november. De cafetaria zal uiteraard open zijn, en daarna vertrekken we in colonne rond 16 uur naar Luik. De wedstrijd staat geprogrammeerd om 20.30 uur. We willen rond 23 uur huiswaarts keren om in de vroege uurtjes op 2 november terug thuis te zijn”, lacht Julie. (MVA)