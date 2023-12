“Razendsnel uitverkocht, daarom een tweede dag”: lichtjeswandeling Haringe is opnieuw bijna uitverkocht

De lichtjeswandeling in Haringe werd in 2019 als een kleinschalig evenement in Haringe georganiseerd met 150 wandelaars. Ondertussen is dit uitgegroeid tot een tweedaags evenement met 500 deelnemers.

“Een aantal jaar geleden wilden we een extra activiteit organiseren met ons feestcomité bovenop de reeds bestaande activiteiten zoals de kermis, de rommelmarkt, het Sint Maartensfeest en onze nieuwjaarsreceptie. We zochten iets leuks voor jong en oud en zo zijn we begonnen met onze lichtjeswandeling in 2019”, vertelt Annouschka Spruytte van het feestcomité Haringe. “Het werd iets heel kleinschalig: één stopplaats en slechts 150 tickets, want de kleine loods die we konden gebruiken had niet meer plaats. Als bij wonder was het uitverkocht en een succes. Het jaar later besloten we om een beetje ‘groter’ te gaan en beslisten we om dit in de Levaard te laten doorgaan. We hadden daar alles op vlak van frigo’s, drank, keuken en er kon ook meer volk binnen. We zorgden ook voor een tweede stopplaats en dubbel zoveel kaarten. De tickets waren een week voor het evenement uitverkocht.”

Uitverkocht

De coronacrisis zorgde ervoor dat er in 2021 geen lichtjeswandeling kon georganiseerd worden. In 2022 werd een beperkte versie op poten gezet met slechts 200 mensen. “We moesten dan nog in bubbels zitten en afstand houden. In februari 2023 konden we eindelijk een normale versie organiseren. We hadden dan opnieuw 300 inschrijvingen en het evenement was al een maand voordien uitverkocht”, vertelt Annouschka.

“Heel wat mensen waren te laat en konden toen niet komen. We speelden daarna met het idee om de wandeling twee dagen te organiseren, maar niet iedereen van ons comité was hiervoor te vinden. Begrijpelijk ook, want het is heel veel werk om te organiseren en uiteindelijk bleef het bij één dag, zaterdag 3 februari 2024. We hadden 340 kaarten in twee shifts om te starten, zodat de mensen niet allemaal zouden arriveren op hetzelfde moment. De mensen van Haringe kregen een flyer in de bus en een week later ging het evenement online. In tien dagen waren we uitverkocht en er was nog vraag, waardoor we dan opnieuw zijn beginnen denken aan een tweede dag. Dankzij heel wat vrijwilligers buiten ons comité, die ons wilden komen helpen, hebben we dan beslist om toch een tweede dag te organiseren op vrijdag 2 februari 2024.”

Steun

Op vrijdag is er één shift om 18.45 uur en 170 tickets. “Mensen die op zaterdag een ticket hadden, mochten verhuizen naar vrijdag. Zaterdag is volledig uitverkocht met 325 kaarten en voor de wandeling op vrijdag zijn er nog een 20-tal kaarten. Start is aan de Levaard waar je een bewegwijzerde wandeling maakt van vijf à zes kilometer langs een parcours met theelichtjes, kerstverlichting, sfeerverlichting… Er zijn twee stopplaatsen, eentje met Picon en eentje met soep. De stopplaatsen richten we ook volledig in met sfeerverlichting om het super gezellig te maken. Bij aankomst zijn er ovenkoeken met warme hesp. De opbrengst gaat naar ons comité om onze andere activiteiten te financieren waarvoor we een budget nodig hebben. Onze gratis nieuwjaarsreceptie, het Sint-Maartensfeest waar elk kind van Haringe een zakje snoep en iets van speelgoed krijgt en dan natuurlijk de optredens van onze kermis”, aldus Annouschka.

“Ons feestcomité zoekt nog steeds extra leden, want met tien leden is het voor ons echt wel moeilijk om alles gedaan te krijgen. Gelukkig kunnen we met de lichtjeswandeling rekenen op hulp van vrienden, want anders zou dit niet haalbaar zijn.”